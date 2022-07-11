Черги з вантажівок утворилися на виїзді з України на кордонах з Польщею і Румунією

Про це повідомила Державна митна служба України в телеграм.

"На в’їзд в Україну найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску “Краківець”, “Ягодин” і “Рава-Руська” на кордоні з Польщею, п/п “Порубне” та “Орлівка”, що на кордоні з Румунією", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на польскому кордоні ситуація склалась така:

- “Ягодин - Дорогуськ”: в'їзду очікує 150 вантажівок, виїзду - 350.

- “Устилуг - Зосін”: 20 авто очікує в'їзду, 40 - виїзду.

- “Краківець-Корчова”: в'їзду очікує 410 вантажівок, виїзду - 70.

- “Рава-Руська-Гребенне”: в'їзду очікує 570 вантажівок і 16 легкових авто, виїзду - 230 вантажних.

- “Шегині-Медика”: на в‘їзд стоїть черза із 20 вантажних і 80 легкових авто, на виїзд —90 вантажівок.

На кордоні з Румунією найбільш завантажені пункти пропуску “Порубне - Сірет” – 290 вантажівок на в‘їзд та 230 на виїзд, “Орлівка - Ісакча” - 380 вантажних авто на в'їзд,

На словацькому кордоні незначі черги з вантажних автомобілів на в'їзд та виїзд сформувалися на пункті пропуску “Ужгород - Вишнє Нємецьке”.

Також черга з 75 вантажівок очікує виїзду на кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тиса-Захонь".

На молдовському кордоні завантажений тільки пункт "Рені-автомобільний - Джурджулєшти" – там очікує на виїзд 170 вантажівок і 50 - на в'їзд, свідчать дані митниці.

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