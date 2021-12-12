Черкащани проти забудови Замкового узвозу. Мер Бондаренко обіцяє розглянути петицію

Саме така кількість необхідна для того, щоб петицію було розглянуто на сесії Черкаської міської ради, розповідає місцеве видання ПроЧерк.



Станом на ранок неділі, 12 грудня 2021 року, петицію підписало 989 черкащан.



У відповідь мер Черкас Анатолій Бондаренко каже, що легендарний "будинок Школьникова" на Замковому узвозі Черкас не потрібно захищати - йому нічого не загрожує і ніколи не загрожувало. Але забудова буде, наголошує мер у своєму відеозверненні, 4-поверхова.

"В петиції пишуть, що цю ділянку потрібно забрати, вилучити... Друзі, ми не в 1917 році, і ми не більшовики, щоб забирати. В нас є приватна власність.





"Фінальний проєкт"

Що стосується петиції - я поважаю думку містян. Це корисно і надзвичайно гарно, що відбувається діалог. Петицію ми розглянемо, обговоримо з жителями міста. Можливо, на місці, а можливо, в якомусь залі, коли вже не буде червоної зони. І я думаю, що автентичність цього місця буде збережено.

"Ні про яке закриття оглядового майданчика не йдеться. Забудова буде нижчою на 5-8 метрів до висоти оглядового майданчика", - додає Бондаренко.



Його опонентів це не влаштовує, й на понеділок, 13 грудня, ними готується "попереджувальна акція".



Довідка

8 грудня черкаський міський голова Анатолій Бондаренко опублікував у фейсбуці "фінальний проєкт" забудови Замкового узвозу (попередні назви вулиці - Старобазарна, Куйбишева). Планується побудувати між Замковою горою і Долиною троянд декілька багатоповерхівок. У "фінальному проєкті" передбачається зберегти старовинний "Будинок із грифонами", який забудовник раніше планував знести.







"Будинок Школьникова" на Замковому узвозі в Черкасах



Водночас на візуалізації "фінального проєкту" відсутня архітектурна родзинка Черкас - "будинок Школьникова", один із найстаріших двоповерхових будинків міста, розміщений всередині Замкового узвозу. Раніше його передбачалося зберегти.

Критики "фінального проєкту" закидають його авторам, що багатоповерхівки перекриють вид на Долину троянд і Дніпро із оглядового майданчика парку ім. Богдана Хмельницького. Вони воліли б бачити на цьому місці не житлову забудову, а громадський простір.





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