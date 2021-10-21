Черкащина на межі "червоної" зони карантину, - ОДА

Про це у Telegram повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Він зазначив, що в регіоні висока захворюваність на коронавірус, і вже зайнято більше половини ліжок в лікарнях.

"З такими темпами, ми впевнено крокуємо в "червону" зону. І, швидше за все, "червона" зона може бути вже в понеділок (25 жовтня – ред.)", - наголосив Скічко.

За його словами, у "червоній" зоні заборонять роботу ТРЦ, ресторанів, але тільки для тих, хто не вакцинований від коронавірусу.

Скічко також закликав громадян області та міста Черкаси встигнути до 25 жовтня вакцинуватися, оскільки, як показується досвід інших областей, вже в перший день "червоної" зони на пунктах вакцинації формуються величезні черги.



Нагадаємо, Київ найближчим часом перейде до "червоної" зони. Із 22 жовтня влада збирається запровадити додаткові карантинні обмеження.

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