Черкащина переходить до "червоної" зони з 12 листопада

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немічнов.



За результатами засідання, від 12 листопада в Черкаській області запровадять "червоний" рівень епідемічної небезпеки.



Заборонять роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів.



Обмеження не застосовуватимуть, якщо всі працівники закладів і заходів будуть вакциновані.



Також для громадян, які мають обидві дози щеплення від коронавірусу, не діятимуть обмеження для міжрегіонального транспорту.

Нагадаємо, до "червоної" зони входять Київ і 16 областей, а Закарпаття 9 листопада перейшло з "жовтої" зони карантину до "помаранчевої".

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