Черкащина переходить до "червоної" зони з 12 листопада
Рішення про переведення Черкащини до "червоної" зони ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немічнов.
За результатами засідання, від 12 листопада в Черкаській області запровадять "червоний" рівень епідемічної небезпеки.
Заборонять роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів.
Обмеження не застосовуватимуть, якщо всі працівники закладів і заходів будуть вакциновані.
Також для громадян, які мають обидві дози щеплення від коронавірусу, не діятимуть обмеження для міжрегіонального транспорту.
- Нагадаємо, до "червоної" зони входять Київ і 16 областей, а Закарпаття 9 листопада перейшло з "жовтої" зони карантину до "помаранчевої".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.41
- Актуальне
- Важливе