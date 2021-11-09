Черкащина з 15 листопада може потрапити до “червоної” зони, - Ляшко
Міністерство охорони здоров’я відправить подання до уряду щодо переведення Черкаської області у “червону” карантинну зону з понеділка, 15 листопада
Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 9 листопада.
"Ми вже зробили подання до Кабінету міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської (вісімнадцятої) області в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. У зоні ризику - Вінницька та, все ще, Харківська області", - зазначив міністр.
- Станом на 9 листопада, в Україні понад половина областей - "червоні", а Закарпаття перейшло з "жовтої" зони до "помаранчевої". І лише дві області - "жовті": Кіровоградська й Тернопільська.
- За добу на Черкащині зафіксували 813 нових випадків інфікування коронавірусом.
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