Черкащина з 15 листопада може потрапити до “червоної” зони, - Ляшко

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 9 листопада.



"Ми вже зробили подання до Кабінету міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської (вісімнадцятої) області в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. У зоні ризику - Вінницька та, все ще, Харківська області", - зазначив міністр.

Станом на 9 листопада, в Україні понад половина областей - "червоні", а Закарпаття перейшло з "жовтої" зони до "помаранчевої". І лише дві області - "жовті": Кіровоградська й Тернопільська.

За добу на Черкащині зафіксували 813 нових випадків інфікування коронавірусом.