Черкаська облрада виділила 3,5 млн грн для тероборони

Про це повідомляє Укрінформ.



"У нас є перевиконання бюджету, ми маємо вільні залишки. Відтак виділили 3,5 мільйони. Це та сума, за якою до нас звернулися Сили територіальної оборони. Ці гроші не на зброю і техніку. На приміщення, меблі, облаштування кімнат. Якщо звертатимуться про необхідність додаткових коштів, ми виділятимемо", – сказав голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.



Зазначається, що за відповідне рішення на позачерговій сесії проголосували 49 депутатів.

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