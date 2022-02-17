Черкаська облрада виділила 3,5 млн грн для тероборони
Черкаська обласна рада спрямувала 3,5 млн грн управлінню цивільного захисту ОДА на потреби територіальної оборони
Про це повідомляє Укрінформ.
"У нас є перевиконання бюджету, ми маємо вільні залишки. Відтак виділили 3,5 мільйони. Це та сума, за якою до нас звернулися Сили територіальної оборони. Ці гроші не на зброю і техніку. На приміщення, меблі, облаштування кімнат. Якщо звертатимуться про необхідність додаткових коштів, ми виділятимемо", – сказав голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.
Зазначається, що за відповідне рішення на позачерговій сесії проголосували 49 депутатів.
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