Чернетку сценарію "Зоряних війн", яка належала актору Гаррісону Форду, продали на аукціоні за $13,6 тис.

Про це пише BBC.

Вказано, що сценарій четвертого епізоду "Зоряних воєн", написаний Джорджем Лукасом, продали 17 лютого

У примірнику є персонажі та сцени, які не увійшли в остаточний варіант стрічки. Наприклад, 56 сторінка містить першу сцену, де глядачі знайомляться з Ханом Соло. Цей сценарій є неповним та містить правки до певних поворотів сюжету.

Крім того, як вказано у чернетці сценарію, тоді цей фільм ще мав назву "Пригоди Люка Старкіллера" (The Adventures Of Luke Starkiller).

На аукціоні продали й інші речі Гаррісона Форда. Зокрема, його лист дружині та предмети зі зйомок.

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"На торгах за ці унікальні експонати з "Зоряних воєн" змагалися учасники з усього світу. Особисте походження робить їх абсолютно унікальними. Ми сподіваємося, що їхні нові власники будуть так само цінувати їх, як і попередні", - зазначив один з організаторів аукціону.