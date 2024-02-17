Чернетку сценарію "Зоряних війн", яка належала актору Гаррісону Форду, продали на аукціоні за $13,6 тис.
На аукціоні у Лондоні за 13,6 тис. доларів продали чернетку сценарію фільму "Зоряні війни": примірник, який знайшли в 1976 році, належав актору Гаррісону Форду
Про це пише BBC.
Вказано, що сценарій четвертого епізоду "Зоряних воєн", написаний Джорджем Лукасом, продали 17 лютого
У примірнику є персонажі та сцени, які не увійшли в остаточний варіант стрічки. Наприклад, 56 сторінка містить першу сцену, де глядачі знайомляться з Ханом Соло. Цей сценарій є неповним та містить правки до певних поворотів сюжету.
Крім того, як вказано у чернетці сценарію, тоді цей фільм ще мав назву "Пригоди Люка Старкіллера" (The Adventures Of Luke Starkiller).
На аукціоні продали й інші речі Гаррісона Форда. Зокрема, його лист дружині та предмети зі зйомок.
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"На торгах за ці унікальні експонати з "Зоряних воєн" змагалися учасники з усього світу. Особисте походження робить їх абсолютно унікальними. Ми сподіваємося, що їхні нові власники будуть так само цінувати їх, як і попередні", - зазначив один з організаторів аукціону.
- Напередодні режисер і продюсер популярного серіалу "Мандалорець" Джон Фавро анонсував новий фільм у всесвіті "Зоряних війн".
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