Режисер анонсував новий фільм у всесвіті "Зоряних війн": відомо про кого
Режисер і продюсер популярного серіалу "Мандалорець" Джон Фавро анонсував новий фільм у всесвіті "Зоряних війн"
Про це повідомляє Variety.
За словами Джона Фавро, зараз він працює над новим фільмом "Зоряні війни", який буде присвячений пригодам Мандалорця і його учня Грогу - Малюк Йода.
Над розробкою нового фільму також працює президент Lucasfilm Кетлін Кеннеді та творець серіалу "Асока" Дейв Філоні. Стрічка "Мандалорець і Грогу" буде частиною нової стратегії Lucasfilm з розширення всесвіту "Зоряних війн" у кінотеатрах та телебаченні.
У 2019 році Джон Фавро створив "Мандалорця", як перший серіал з всесвіту "Зоряних війн". У ньому розповідається про безіменного найманця, який належить до клану Мандалорців — воїнів з давньою традицією.
Серіал став хітом і отримав чимало схвальних відгуків.
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