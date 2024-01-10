Режисер анонсував новий фільм у всесвіті "Зоряних війн": відомо про кого

Про це повідомляє Variety.

За словами Джона Фавро, зараз він працює над новим фільмом "Зоряні війни", який буде присвячений пригодам Мандалорця і його учня Грогу - Малюк Йода.

Над розробкою нового фільму також працює президент Lucasfilm Кетлін Кеннеді та творець серіалу "Асока" Дейв Філоні. Стрічка "Мандалорець і Грогу" буде частиною нової стратегії Lucasfilm з розширення всесвіту "Зоряних війн" у кінотеатрах та телебаченні.

У 2019 році Джон Фавро створив "Мандалорця", як перший серіал з всесвіту "Зоряних війн". У ньому розповідається про безіменного найманця, який належить до клану Мандалорців — воїнів з давньою традицією.

Серіал став хітом і отримав чимало схвальних відгуків.