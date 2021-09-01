Чернівецька та Харківська області отримали нових керівників поліції
Станіслав Перлін став новим головою поліції Харківщини, а Руслан Дударець очолив поліцію Чернівецької області
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Так, 1 вересня відбулося представлення нового голови поліції Харківщини.
"Наказом голови Національної поліції України начальником Головного управління Національної поліції в Харківській області призначено Станіслава Перліна", - йдеться у повідомленні.
У свою чергу, як передає ОДА, новим начальником поліції Чернівецької області став Руслан Дударець.
Сьогодні, 1 вересня, нового начальника правоохоронців представили на засіданні в облдержадміністрації.
Довідка: Станіслав Перлін - проходив службу в армії у період з 1986 по 1988 рік. В органах внутрішніх справ з 1991 року. Він 15 років працював в карному розшуку. Також чоловік очолював Фрунзенський райвідділок у Харкові. Перлін був начальником обласного експертно-криміналістичного центру МВС.
У 2014 році його нагородили орденом Данила Галицького "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".
Руслан Дударець - у 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ, а у 2009 році здобув звання магістра в Академії управління МВС. Дударець має звання кандидата юридичних наук.
У період з 2015 по 2017 рік він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління, начальника управління Національної поліції України.
З 2017 по 2021 рік Дударець був начальником управління організації роботи та методичного забезпечення Національної поліції України.
- Нагадаємо, 10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку, і 10 серпня його задовольнили
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