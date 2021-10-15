"Червона" зона: у Херсоні на вулиці вийшли 12 патрулів для контролю за карантином

Про це повідомив сайт міськради.

"З самого ранку ми моніторимо дотримання карантинних вимог — в Херсоні зараз працюють 12 протиковідних патрулів. В цьому напрямку посилено діють також правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

Ситуація з СOVID-19 в місті критична — лікарні, які визначені опорними, заповнені на понад 95%.

У п'ятницю на маршрути міського транспорту вийшли всі тролейбуси та автобуси.