Червоне повідомлення
"Червоне повідомлення" (мовою оригіналу - "Red Notice") - американський комедійний бойовик. Головні ролі у фільмі виконали Райан Рейнольдс, Дуейн Джонсон та Гал Гадот. Режисером та сценаристом виступив Роусон Маршалл Тербер
Про що фільм
Розвиток подій у фільмі стартує з моменту, коли Інтерпол представляє "Червоне повідомлення". Таке повідомлення передбачає вищий ордер. Його ключові вимоги — активізація полювання на людей, що знаходяться в розшуку по цілому світу.
Центральний персонаж — співробітник ФБР Джон Хартлі (Дуейн Джонсон). За свою кар'єру чоловік затримав чимало злочинців. Він впевнений в собі та готовий до роботи. Та цього разу все піде не за планом. І як результат — дивна співпраця з найбільшим та найвідомішим злодієм творів світового мистецтва.
Герої здійснять навколосвітню подорож, завітають у джунглі та побувають у в'язниці.
Акторський склад: Райан Рейнольдс, Гал Гадот, Дуейн Джонсон, Кріс Діамантополос, Ріту Ерія та інші.
Стрічку можна подивитися на стрімінговому сервісі Netflix в українському дубляжі.
Два сиквели одночасно
У листопаді 2021 р. продюсер Хірам Гарсія оголосив про планування створення сиквелу. Потім він додав, що у продовженні першої частини головні персонажі знову братимуть участь у пограбуваннях.
А вже в січні 2022 року стало відомо, що на екрани вийдуть два сиквели. Їх зніматимуть одразу ж один за одним.
Маршалл Тербер знову виступить одночасно у ролі сценариста та режисера. Відповідно й основний акторський склад залишиться той самий.
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