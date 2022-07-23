Червоний Хрест у Швейцарії запустив онлайн консультації для українських біженців
Швейцарський Червоний Хрест запустив онлайн-платформу, щоб допомогти українським біженцям облаштуватися в країні після прибуття
Про це пише Swissinfo.
Сайт helpful.redcross.ch надає інформацію про пошук житла, безпеку, фінансову підтримку та медичне обслуговування. Платформа додасть інформацію про роботу та освіту у Швейцарії на другому етапі.
Цифрова платформа була запущена українською, російською, німецькою, французькою та італійською мовами та супроводжується чат-групою у telegram. Чат модерують волонтери, щоб відповісти на запитання, на які вебсайт не відповідає.
Користувачі також мають можливість увімкнути функцію геовідстеження, щоб отримати більш детальну інформацію про конкретні правила кожного регіону.
У Червоному Хресті повідомили, що нова платформа потрібна, оскільки онлайн-інформацію зараз іноді важко знайти та вона не завжди доступна потрібною мовою. Зараз у Швейцарії проживає понад 60 тисяч людей, які виїхали з України через війну.
- 2 червня влада Швейцарії повідомила, що зареєструвала щонайменше 54 тис. біженців з України, близько 1 тис. з них отримали дозвіл на роботу.
- 10 червня ми писали, що у Швейцарії зводять контейнерне поселення для українських біженців попри критику проєкту.
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