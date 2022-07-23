Червоний Хрест у Швейцарії запустив онлайн консультації для українських біженців

Про це пише Swissinfo.

Сайт helpful.redcross.ch надає інформацію про пошук житла, безпеку, фінансову підтримку та медичне обслуговування. Платформа додасть інформацію про роботу та освіту у Швейцарії на другому етапі.

Цифрова платформа була запущена українською, російською, німецькою, французькою та італійською мовами та супроводжується чат-групою у telegram. Чат модерують волонтери, щоб відповісти на запитання, на які вебсайт не відповідає.

Користувачі також мають можливість увімкнути функцію геовідстеження, щоб отримати більш детальну інформацію про конкретні правила кожного регіону.

У Червоному Хресті повідомили, що нова платформа потрібна, оскільки онлайн-інформацію зараз іноді важко знайти та вона не завжди доступна потрібною мовою. Зараз у Швейцарії проживає понад 60 тисяч людей, які виїхали з України через війну.

2 червня влада Швейцарії повідомила, що зареєструвала щонайменше 54 тис. біженців з України, близько 1 тис. з них отримали дозвіл на роботу.

10 червня ми писали, що у Швейцарії зводять контейнерне поселення для українських біженців попри критику проєкту.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb