Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Чи потрібні Укрзалізниці "жіночі" вагони?
OPINION

Чи потрібні Укрзалізниці "жіночі" вагони?

Ірина Цілик
23 травня, 2023 вiвторок
14:01
Погляд Ірина Цілик

Щодо ідеї створення можливої опції вагонів для жінок в Укрзалізниці

Мені ідея подобається, адже, як на мене, тут йдеться не про дискримінацію чоловіків, а просто додаткові можливості вибору для жінок. Чому ні?

Бачу, як деяких чоловіків з цього приводу некрасиво розплющило, й дивуюся. Підозрюю, що в них просто немає юних доньок, наприклад. І ні, я не вважаю, авжеж, що потрібно боятися всіх чоловіків. Але, спираючись на власний досвід і статистику, я думаю, що такі вагони мають сенс.

Я не вважаю, авжеж, що потрібно боятися всіх чоловіків. Але, спираючись на власний досвід і статистику, я думаю, що такі вагони мають сенс

Особисто я ніколи не зазнавала від жінок фізичного і сексуального насильства (лише психологічного), а від чоловіків — так. Було багато різних історій, хоча мені пощастило, і до зґвалтування не дійшло, на відміну від деяких моїх подруг, які зазнали зокрема й дуже жорстоких видів зґвалтувань.

Читайте також: Віктор Павлік, Репяхова і перепустки

До речі, про потяги. Колись я їхала в напівпорожньому плацкартному вагоні, в моєму закутку взагалі не було інших пасажирів, і я пів ночі мовчки відбивалася від провідника цього вагону: він приходив знову і знову та намагався лізти своїми руками мені під ковдру. Чомусь я не кричала, було соромно. І в інший вагон не перейшла. Не уявляла собі, як скаржитимуся там на провідника. Просто мені було 19.

Я не хочу спиратися винятково на "як пощастить". Краще підстелити собі та іншим соломки там, де це можливо

Взагалі, найбільше стрьомних історій я пам'ятаю саме з юності. Не впевнена, що "то були такі часи" (хоча це теж). Але також насильники відчувають потенційно слабких жертв, а зовсім юні жінки часто геть не вміють за себе постояти, ще й затюкані нашим самовинуватним суспільством. З дорослими жінками теж, звісно, багато чого трапляється, тут уже як пощастить.

Читайте також: Шоу мусить закінчитися

Тому я не хочу спиратися винятково на "як пощастить". Краще підстелити собі та іншим соломки там, де це можливо. Думаю, Японія, різні європейські країни не такі дурні, що створили цю опцію жіночих вагонів. І ні, я не боюся всіх чоловіків. І я навіть не впевнена, що сама завжди користуватимуся такою опцією. Але я б хотіла, щоб вона була — для зовсім молодих дівчаток і всіх інших жінок, які відчувають таку потребу.

(І не пишіть мені тут в коментарях про "давайте тоді ще окремі вагони без дітей" і т.д. Це геть різні речі, і ви задрали, вибачте).

Джерело

Про авторку. Ірина Цілик, українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів. Член Українського ПЕН

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Україна
життя
Укрзалізниця
Читайте також:
21 травня, 2023 неділя
Внаслідок війни Китай опинився не лише з шансом, а з колосальними втратами, - дипломат Безсмертний
Василь Ломаченко та Девін Хейні (на передньому плані)
22 травня, 2023 понедiлок
"Я розбираюся в боксі": Жан-Клод ван Дамм прокоментував суддівський скандал у бою Ломаченко - Хейні
блискавка
21 травня, 2023 неділя
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в понеділок чекати на дощі з грозами
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.61
  • EUR
    Купівля 40.12
    Продаж 40.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
23 травня
14:40
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
Росіяни вдарили по Авдіївці на Донеччині: поранено щонайменше двох людей
14:30
“Carol for the Charity”
Переосмислення "Щедрика" Carol for Charity отримало бронзу на міжнародному фестивалі The One Show
14:29
Ексклюзив
Микола Княжицький
Московська церква стала елементом гібридної війни Росії проти України, - нардеп Княжицький
14:25
СБУ повідомила про підозру екссоратнику Януковича Дмитру Вороні
Допомагав окупантам грабувати Запоріжжя: СБУ повідомила про підозру екссоратнику Януковича Дмитру Вороні
14:08
Україна ЄС
Єврокомісія виділила Україні новий транш макрофіну на €1,5 млрд: на що підуть гроші
14:07
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Україна не здатна перемогти РФ, та порадив, як зупинити війну
14:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
13:58
Ексклюзив
Події у Бєлгородській області запустять процеси, завдяки яким місцеві мешканці зможуть згадати своє коріння, - доктор історичних наук
13:54
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини "роздратований поведінкою угорських друзів", які блокують допомогу Україні
13:46
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Путінський режим у РФ викликає невдоволення в усіх свідомих росіян, - Маляр
13:35
Ісламістські бойовики вбили шістьох людей на заводі з видобутку природного газу та нафти в Пакистані
13:29
Держдума РФ. Виступає Володін
Держдума РФ проголосувала за заборону для польських фур пересуватися Росією
13:27
Дмитро Пєсков
У Кремлі вперше прокоментували рішення про надання винищувачів F-16 Україні
13:23
Оновлено
Бєлгород вибух
У Бєлгородській області РФ триває "контртерористична операція". Пєсков заявив про глибоке занепокоєння російської влади
13:18
Потяг
Укрзалізниця запровадить жіночі купе в межах пілотного проєкту
13:12
Огляд
флешмоб, військові, тренд
"Святі люди воюють, щоб гниди жили…": як тренд військових у Twitter "рве" мережі
13:08
Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank International розробив спосіб покинути російський ринок, - Reuters
13:00
Кирило Буданов
"Є необхідний мінімум озброєнь": Буданов заявив, що Україна готова розпочати контрнаступ
13:00
Шахтарі
Через ворожі обстріли другу добу знеструмлені дві шахти на Донеччині: ситуація в енергетиці
12:46
обстріл Донеччина
За минулу добу росіяни вбили жителя Донеччини й поранили п'ятьох
12:38
Євген Пригожин
Пригожин став найпопулярнішим кандидатом у президенти РФ, - опитування
12:33
Окупанти
"Евакуація" окупантів з Херсонщини: Центр нацспротиву дізнався, кого вивозять у першу чергу
12:27
Samsung
Samsung презентував екран до смартфона, який може вимірювати пульс і тиск
12:21
Зеленський відвідав передові позиції на Донеччині
Зеленський відвідав передові позиції на Донеччині й нагородив морпіхів у день професійного свята
12:15
Німеччина солдат армія
Німеччина розглядає варіанти підтримки країн, які навчають українських військових на F-16
12:14
Пентагон
Фейкове фото вибуху біля Пентагону обвалило акції у США
12:06
OPINION
Олексій Панич
Що буде з цьогорічними лауреатами Шевченківської премії?
12:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 травня: скільки коштують євро, долар та злотий в обмінниках
11:58
окупанти
РФ приймає рішення про перекидання частини військ з фронту в Бєлгородську область, - ЗМІ
11:56
Зеленський
В ОП розповіли, чому Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії під час саміту G7
11:35
Кармело Ентоні
Триразовий олімпійський чемпіон з НБА оголосив про завершення кар'єри
11:31
крилата ракта "Калібр"
Росія утримує в Чорному морі два ракетоносії, можливий залп – 16 "калібрів"
11:27
В Україні виявили понад 400 підпільних гральних закладів
Мережу кришували правоохоронці: в Україні виявили понад 400 підпільних гральних закладів
11:24
Настоятелю монастиря УПЦ МП з Мелітополя повідомлено про підозру
Підтримував РФ та чекав на прихід "русского міра": настоятелю монастиря УПЦ МП з Мелітополя повідомлено про підозру
11:15
Е. Джин Керролл та Дональд Трамп
Жертва сексуальних домагань Трампа вимагає нової компенсації - $10 млн
11:08
Ексклюзив
Бєлгород вибух
Представники бєлгородської ТрО, які мали б захищати місто, тікали разом із цивільними, - російський опозиціонер Пономарьов
11:06
У Черкасах затримано агента воєнної розвідки РФ
Збирав інформацію про військові та стратегічні об’єкти: у Черкасах затримано агента воєнної розвідки РФ
10:52
електронне посвідчення водія
Замінити водійське посвідчення тепер можна в "Дії": деталі
10:46
Письменника Вакуленка, убитого росіянами під час окупації Харківщини, посмертно нагородили премією Prix Voltaire Special Award
10:39
Бахмут
У передмісті Бахмута тривають бої, армія РФ намагається зайняти вигідні позиції, проте невдало, - Маляр
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV