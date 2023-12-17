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OPINION

Чи розв'яже Ізраїль війну проти Хезболли?

Ігор Семиволос
17 грудня, 2023 неділя
10:01
Погляд Ігор Семиволос

Ізраїль оголосив ультиматум Хезболлі (читай Лівану) і вимагає вивести підрозділи цієї структури північніше річки Літанія

У разі відмови, я так розумію, війна. Третя, здається, за відліком. Хоча якщо брати всі ізраїльсько-ліванські війни, то точно вже не третя, але пофіг. Суть не в цьому.

Спробуємо намалювати сценарії, якщо...

Перший. Малоймовірний.

Хезболла погоджується вивести свої війська. Ізраїль банкує. Ультиматум реалізувався без війни. Ліванський уряд у черговій кризі, не звикати. Авторитет Хезболли різко падає. Шиїтський коридор — важливий здобуток Ірану за останні десять років під загрозою. Але великої війни немає. Тегеран плаче в куточку.

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Другий. Реалістичний.

Хезболла ігнорує ультиматум і готується до відбиття ізраїльської атаки. Тут вже навряд чи Ізраїль може посилатися на право самооборони, бо здійснює агресію проти сусідньої країни.

Всі встають на вуха. Араби пишуть гнівні петиції, Франція тривожиться, США тисне на Ізраїль. Все залежить від швидкості. Для того щоб подолати ешелоновану оборону, Ізраїль застосовує масове бомбардування.

За Хезболлу вписується Сирія (Хезболла в найкритичніший момент врятувала режим Башара Асада). Вписуються всі шиїтські рухи та експедиційний корпус Аль-Кудс. Іран поки не вписується напряму, але готовий.

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Крах Хезболли загрожує напряму існуванню шиїтського коридору. Розвиток ситуації залежить від рішень Тегерану і Москви. Якщо Іран вписується (третій сценарій), це на руку Ізраїлю. Якщо ні, то буде складніше Тель-Авіву пояснити світу нафіга, але не критично. Все триває довше, ніж треба, але це знов таки некритично. Результат — стратегічна поразка Ірану, втім без суттєвих наслідків для режиму.

Сценарій третій. Катастрофічний. Ймовірність нижче середньої.

Все розвивається, як в другому сценарії, але вписується Іран. Як? Проявіть свою фантазію. Ракети, дрони, мобілізація — всі на захист наших завоювань. Як поводитиметься рашка? Відсотків 90% - кине іранців, але трохи залишається шансів, що впишеться. Тегеран форсовано робить бомбу. Шансів на невтручання у конфлікт США все менше. Сиплеться Ліван, а потім Сирія. Приймаються стратегічні рішення по Ірану. Шиїтський коридор зникає, як роса на сонці. КВІР втрачає підтримку в Ірані, там безлад. Велика регіональна війна із перспективою світової.

Джерело

Про автора. Ігор Семиволос, політолог, сходознавець.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

В другому та третьому сценаріях у нас непогані шанси стати бенефіціарами.

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США
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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