Чим важче - тим дешевше: Нова пошта змінила тарифікацію доставки закордонних онлайн-покупок
Нова пошта змінила тарифікацію доставки закордонних онлайн-покупок в залежності від ваги
Про це повідомила пресслужба Нової пошти.
Згідно з повідомленням, компанія Нова пошта Глобал з 7 жовтня оновлює тарифи на послугу NP Shopping - доставку із зарубіжних інтернет-магазинів.
"Враховуючи зростання інтересу українських покупців до закордонного онлайн-шопінгу, компанія запропонувала вигідні умови тарифікації: чим більше вага замовлення, тим дешевше обходиться його доставка. Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з інтернет-магазинів усіх країн, представлених на платформі", - зазначили у пресслужбі, уточнивши, що наразі це США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща та Великобританія.
Так, доставка посилки з американських інтернет-магазинів вагою до 1 кг обійдеться клієнту у $5 за 0,5 кг, $3,80 - від 1 до 5 кг, а посилки вагою понад 5 кг будуть доставлятися за $3,60/0,5 кг.
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