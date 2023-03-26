Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"В історії зі зґвалтуванням дівчинки на Закарпатті є ряд порушень прав цієї дитини. Найголовніше - вона не отримала якісної юридичної допомоги. Зокрема, адвоката. Такі випадки є досить часто. Вся законодавча система, яка існує в країні, частіше працює не в інтересах дитини. Особливо, якщо ми говоримо про такий склад злочину", - пояснив Кулеба.

Ексуповноважений президента України з прав дитини наголосив, що діти повинні мати право отримати адвоката для захисту власних прав

"Вже давно існує така ініціатива, як адвокат дитини. За цією ініціативою дитина повинна отримати адвоката, навіть якщо законні її представники підозрюються, чи не підозрюються у справі. Однак, на жаль, в ситуації зі зґвалтуванням на Закарпатті, дитина просто безправна", - додав він.

