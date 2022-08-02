Чинне законодавство України не передбачає обовʼязкової евакуації цивільного населення, - директор Української Гельсінської спілки Павліченко
Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко пояснив, що чинне українське законодавство не передбачає примусову евакуацію цивільного населення
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Українське законодавство не передбачає обовʼязкової евакуації. Є вимушена евакуація, проте обов'язкової немає. Та евакуація, яка зараз відбувається на Донеччині, є запланованою. Коли ми говоримо про стратегію евакуації та вивезення населення з небезпечних регіонів, то території не повинні закриватись повністю. Немає обов'язкової та примусової евакуації", - пояснив Павліченко.
Павліченко додав, що Росія примусово вивозить українців на власну територію
"Примусовою евакуацією займається Російська Федерація, коли відбувається викрадення людей. Такі ситуації відбувались з Маріуполем та частково в Херсонській області. Людей примусово вивозили на територію Росії або на непідконтрольні Україні райони Донецької області", - додав він.
- 30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.
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