Чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен з Норвегії відмовився змагатися за шахову корону з росіянином

Про це повідомляє Сhess24

5-разовий чемпіон світу з шахів 32-річний Магнус Карлсен відмовився захищати свій титул у грі проти Яна Непомнящого. Ще до початку турніру Магнус ( який володів титулом чемпіона світу з шахів від 2013 року) наголошував, що відмовиться від чемпіонства, якщо йому доведеться грати з представником Росії. Він говорив, що йому набридло грати з представниками цієї країни, адже з останніх чотирьох захистів він тричі обігравав саме росіян.

"У мене немає мотивації грати ще один матч, - сказав чемпіон. - Я просто відчуваю, що не можу багато отримати, мені це не особливо подобається. І хоча я впевнений, що матч буде цікавий з історичних причин, я не маю бажання грати".

Тепер найпрестижніше звання у світі шахів розігруватимуть росіянин Ян Непомнящий і Дін Ліжень з Китаю, який в останньому турі Турніру Претендентів здобув на друге місце.

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