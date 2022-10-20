Про це повідомило ДБР.

За даними слідства, на одну із залізничних станцій Дніпропетровщини прибуло 130 тонн борошна. Його почали розвозити по територіальних громадах області як гуманітарну допомогу.

Керівники окремих територіальних громад Дніпропетровщини вирішили не передавати гумдопомогу мешканцям. Натомість вони створили схему, завдяки якій планували продати борошно людям за цінами, нижчими за ринкові.

ДБР зафіксувало, як 17 тонн борошна завантажили у вантажні автомобілі. Далі його намагалися вивезти для подальшого збуту без жодних дозвільних документів.

"ДБР завадило реалізувати цю схему і наразі зібрані працівниками ДБР матеріали скеровано до ГУНП в Дніпропетровській області аби притягти до відповідальності всіх, хто причетний до розпродажу гуманітарної допомоги", - написали в ДБР.

13 жовтня ДБР розпочало розслідування падіння військового літака, пілот якого збив 5 "шахідів" і 2 крилаті ракети на Вінниччині.