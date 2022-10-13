ДБР розслідує падіння на Вінниччині військового літака, пілот якого збив 5 "шахідів" і 2 крилаті ракети
Слідчі ДБР розслідують падіння військового літака, пілот якого збив 5 "шахідів" і 2 крилаті ракети на Вінниччині
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"Працівники ДБР з’ясовують обставини падіння військового літака у Вінницькій області, яке трапилось 12 жовтня близько 21:00 у час оголошення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БПЛА. Йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе Shahed-136.
Слідство припускає: "Поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака. Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення".
Пілот встиг катапультуватися та нині перебуває в лікарні.
Тривають слідчі дії.
- 12 жовтня Росія атакувала Вінницьку область дронами-камікадзе.
- Українців попередили, що через дрони-камікадзе повітряна тривога може тривати довше.
- Росіяни привезли на окуповані території іранських інструкторів, аби навчитись використовувати дрони.
- Ввечері 12 жовтня поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ. З некерованого літака успішно катапультувався пілот, який збив 5 "шахідів" і 2 крилаті ракети.
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