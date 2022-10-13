ДБР розслідує падіння на Вінниччині військового літака, пілот якого збив 5 "шахідів" і 2 крилаті ракети

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР з’ясовують обставини падіння військового літака у Вінницькій області, яке трапилось 12 жовтня близько 21:00 у час оголошення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БПЛА. Йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе Shahed-136.

Слідство припускає: "Поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака. Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення".

Пілот встиг катапультуватися та нині перебуває в лікарні.

Тривають слідчі дії.