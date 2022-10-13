Про це повідомляє у Telegram пресслужба Повітряних сил.

Льотчик виконував бойове завдання зі знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.

"Цього дня пілот уже знищив п'ять "шахідів": три - на півдні України і два - над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів", - йдеться у повідомленні.

З невстановлених технічних причин пілот почав втрачати керування літаком, але спромігся відвести літак від Вінниці та успішно катапультувався. Льотчик почувається добре, причини аварії встановлюються.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту звання Героя України.

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