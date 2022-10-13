На Вінниччині з некерованого літака успішно катапультувався пілот, який збив 5 "шахідів" і 2 крилаті ракети
Ввечері 12 жовтня поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ
Про це повідомляє у Telegram пресслужба Повітряних сил.
Льотчик виконував бойове завдання зі знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.
"Цього дня пілот уже знищив п'ять "шахідів": три - на півдні України і два - над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів", - йдеться у повідомленні.
З невстановлених технічних причин пілот почав втрачати керування літаком, але спромігся відвести літак від Вінниці та успішно катапультувався. Льотчик почувається добре, причини аварії встановлюються.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту звання Героя України.
- 12 жовтня Росія атакувала Вінницьку область дронами-камікадзе.
- Українців попередили, що через дрони-камікадзе повітряна тривога може тривати довше.
- У Запорізькій області створили спеціальні підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе.
- Росіяни привезли на окуповані території іранських інструкторів, аби навчитись використовувати дрони.
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