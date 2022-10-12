У Запорізькій області створили спеціальні підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе
На території Запорізької області створили мобільні та стаціонарні підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Жителів Запоріжжя попередили, що тепер вони можуть чути звуки кулеметних черг і пострілів зі зенітних установок
"До уваги мешканців Запоріжжя та області! Силами оборони Запорізького краю створені мобільні та стаціонарні підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе. Тому під час їх нападу на об’єкти громадської інфраструктури можливо ведення вогню зі стрілецької зброї та зенітних установок, як за містом, так і в його межах. Просимо сильно не хвилюватися при звуках кулеметних черг і пострілів зеніток. Наші хлопці захищають нас! Дякуємо за порозуміння! Перемога буде за нами!", - пише Старух.
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