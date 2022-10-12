Про це в етері Медіацентру розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



"З 30 вересня у Запоріжжі загинуло понад 70 людей, зруйновано або пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Терористи цілеспрямовано завдають удари ракетами точного наведення, що спричинило велику кількість цивільних жертв", - заявив Старух.

Зокрема у ніч на 12 жовтня ніхто не постраждав, утім були руйнування, які рятувальники швидко розібрали. Внаслідок обстрілів російських окупантів минулої доби, 11 жовтня, в Оріхові загинуло 7 мирних жителів і ще 2 - у Степногірську: "Серед загиблих опинилися працівники електромереж, які героїчно виконували свою роботу та відновлювали інфраструктуру, піклуючись про людей".

"Загарбник цілеспрямовано обстрілює мирні міста та тероризує населення. Попри це Запорізька область живе, працює та тримає оборону. Разом ми вистоїмо, звільнимо свої території та переможемо!", - додав Старух.

Раніше, у ніч на 9 жовтня, ворог атакував житловий сектор Запоріжжя, убивши 14 людей і поранивши понад 70.

У ніч на 10 жовтня росіяни завдали по Запоріжжю ракетних ударів, убивши жінку та поранивши 5 людей.

Вранці 11 жовтня, окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами, убивши 45-річного чоловіка.

У вівторок, 11 жовтня, російські окупанти вдарили по Оріхову і Степногірську Запорізької області з реактивних систем залпового вогню та артилерії.

У Запорізькій області 11 жовтня російські загарбники зруйнували 46 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 21 населеного пункту.

У ніч з 11 на 12 жовтня РФ атакувала Запоріжжя ракетами С-300, пошкоджено будинок, з-під завалів дістали трьох людей.

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