Чисельна перевага не стала вирішальною для Росії у війні в Україні, – британська розвідка

Про це повідомило у Твіттері міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.



За даними британської розвідки, повномасштабне вторгнення в Україну значно послабило російську армію не тільки матеріально, але й концептуально.



Хоча з 2005 по 2018 роки Росія подвоїла свій оборонний бюджет в рамках масштабної програми військової модернізації, це не дозволило їй досягти домінування в Україні.

"Невдачі як у стратегічному плануванні, так і в оперативному виконанні не дозволили їй перетворити чисельну перевагу на вирішальну", - зазначає британська розвідка.

"Російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально, внаслідок її вторгнення в Україну. Відновлення від цього буде ускладнене через санкції. Це матиме тривалий вплив на здатність Росії розгортати звичайну військову силу", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, у Міноборони США зараз не бачать ознак того, щоб треті країни постачали Росії зброю в рамках військової допомоги у війні кремля проти України.

У Пентагоні також заявили, що українці здобули суттєві успіхи та відтіснили росіян на 40 км від Харкова.

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