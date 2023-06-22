Президент, слава Богу, нас просвітив: заборона ввезення з Росії та Білорусі в Україну книг, виявляється, порушує Конституцію України. Бо порушує права національних меншин і не відповідає нормам ЄС. Саджати за ґрати полковник СБУ, який боронив країну і витягав ворогів з окупованої території до українських тюрем, вимикати телеканали з мовлення, тримати у владі холуїв Януковича, красти гуманітарку ешелонами — це нічого не порушує, а от заборона книжкової продукції країни агресора і її вусатої гієни — порушує.

Я вже боюся, а чи не порушили ми права національних меншин і малих народів, коли палили під Києвом бурятів та евенків, марійців та якутів в російських армійських одностроях? Бо раптом потім нам з Офісу президента видадуть цидулку, що ми, виявляється, порушили Конституцію і законодавство ЄС.

В прохолоді кондиціонованих кімнат на Банковій чи бункерних залів, очевидно, президенту і його радникам погано видно, недобачають, але жар багать від спалених росіянами українських книг на окупованих територіях, можливо, трохи б підсвітив правду, яка ховається за буквами Закону.

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Можливо. Але навряд чи. Бо навряд чи ті, хто виступає на підтримку літератури країни-агресора, читали українських письменників минулого чи сучасників. Навіщо їх підтримувати? Малорос завжди живе за формулою Шевченка:

Дастьбі... Колись будем

І по-своєму глаголать,

Як німець покаже

Та до того й історію

Нашу нам розкаже.

Для особливо обдарованих трохи поясню: німець тут означає іноземець.

Для Росії література — не бізнес, а вплив. Тому вона всіляко підтримувала книговидання. У нас книги завжди були непотребом. Особливо, якщо ти ніколи їх не читав. Хіба тільки сценарії для серіалів. Російською мовою. "Па модньому".

Отоді ми заходимось!

P.S. На дешевій продукції з Росії, бо там книговидання звільнялося від податків, а відтак і ціна була меншою, добре заробляли українські продавці, це теж факт. Сподіваюсь, президент одержить інформацію і з інших джерел і зрозуміє, чому захист від російської книги та підтримка власної — важлива. Можна йому показати тисячі спалених ворогом книг з українських бібліотек і завезені книги з Росії на окуповані території. Якщо і це не вплине, тоді я не знаю, якій Конституції суперечить цей Закон: українській чи російській.

P.P.S. 22 червня 2023 року Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок із РФ і Білорусі.

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Про автора. Василь Зима, журналіст, телеведучий Еспресо

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