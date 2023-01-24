Чизкейк з чорницею без випікання. Рецепт
Чизкейк – ніжний смаколик на десерт. Цей десерт можна готувати по-різному: з випічкою чи без випічки та з різноманітними наповненнями. Сьогодні пропонуємо чизкейк з чорницею без випікання
Інгредієнти:
- Печиво пісочне - 300 г
- Масло вершкове - 150 г
- Сметана (20%) - 400 мл
- Цукор - 250 г
- Сир жирний - 0,5 кг
- Желатин - 20 г
- Вода - 100 мл
- Ягоди чорниці - 400 г
Як приготувати чизкейк?
Корж:
- Подрібнюємо на крихти печиво
- Змішуємо подрібнене печиво з маслом
- Викладаємо цю суміш основою на дно ємності, формуючи борти
Начинка:
- Збиваємо сметану з цукром до пишної консистенції
- Збиваємо сир блендером
- Змішуємо сир зі сметаною
- Замочуємо желатин у холодній воді
- Залишаємо желатин до абсолютного розчинення (помішуємо його)
- Розділяємо суміш із желатином на дві рівні порції
- Блендером збиваємо чорницю до стану пюре
- Додаємо до нього першу порцію желатину
- У сирну начинку додаємо другу порцію желатину плюс жменю цілих ягід чорниці
- Виливаємо сирну начинку на наш корж
- Наступним пластом додаємо пюре чорниці
- Розрівнюємо поверхню
- Залишаємо чизкейк у холодильнику (не менше чотирьох години)
- За чотири години начинка повністю загусне
Смачного!
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