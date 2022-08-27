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Головна Економіка Члени екіпажів і студенти: в уряді вирішили, кому з моряків дозволять перетинати кордон

Члени екіпажів і студенти: в уряді вирішили, кому з моряків дозволять перетинати кордон

27 серпня, 2022 субота
14:04
Економіка Денис Шмигаль

Моряки матимуть змогу перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

27 серпня уряд ухвалив рішення щодо перетину кордону моряками.

Так, виїжджати за кордон тепер дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден. Також це зможуть робити студенти (курсанти) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Перетнути кордон ці категорії моряків зможуть виключно за погодженням територіального центру комплектування.

Таке рішення, на думку уряду, дозволить забезпечити роботою тисячі моряків і збільшить надходження до бюджету країни.

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Новини
Україна
Денис Шмигаль
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