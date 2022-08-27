Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

27 серпня уряд ухвалив рішення щодо перетину кордону моряками.

Так, виїжджати за кордон тепер дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден. Також це зможуть робити студенти (курсанти) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Перетнути кордон ці категорії моряків зможуть виключно за погодженням територіального центру комплектування.

Таке рішення, на думку уряду, дозволить забезпечити роботою тисячі моряків і збільшить надходження до бюджету країни.