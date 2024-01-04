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Члени Радбезу ООН засудили напади хуситів на судна у Червоному морі

4 січня, 2024 четвер
05:07
Війна в Ізраїлі Радбез ООН

Члени Ради Безпеки ООН закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці, заявивши, що атаки є незаконними та загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та глобальній безпеці

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на першому офіційному засіданні ради у 2024 році, її члени також зажадали, щоб хусити звільнили вантажне судно "Галактика Лідер", пов'язане з ізраїльською компанією, та його команду, яке угрупування захопило 19 листопада.

Деякі члени Ради безпеки також закликали вжити заходів, щоб зупинити ракетні атаки та удари безпілотників хуситів. Але перед тим, як розпочати закриті консультації, орган не зробив жодних офіційних кроків на відкритому засіданні.

Представник США в ООН Кріс Лу заявив, що у Білому домі вважають, що ситуація досягла "переломної точки".

"Ці напади створюють серйозні наслідки для морської безпеки, міжнародного судноплавства та торгівлі, а також підривають тендітну гуманітарну ситуацію в Ємені", - сказав Лу.

За кілька годин до засідання Ради Безпеки США та 12 інших країн попередили у спільній заяві, що хусити "несуть відповідальність за наслідки", якщо напади продовжаться.

Під час засідання Ради безпеки ООН представники США, Британії та Ізраїлю звинуватили Іран у підтримці ударів хуситів.

Представник Японії Казуюкі Ямадзакі був серед тих, хто закликав вжити заходів щодо припинення атак, хоча він не уточнив, які кроки слід зробити.

"Японія вважає, що Рада Безпеки має вжити відповідних заходів для стримування додаткових загроз з боку хуситів та підтримки міжнародного миру та безпеки", - сказав він.

  • 30 грудня ВМС США збили дві протикорабельні ракети, запущені єменськими хуситами в бік контейнеровоза в Червоному морі.
  • 29 грудня стало відомо, що ЗС США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються.
  • 1 січня Міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що його країна розглядає можливість ударів по єменських повстанцях-хуситах, аби протидіяти їхнім нападам на вантажні судна у Червоному морі.

Ємен
Рада безпеки ООН
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