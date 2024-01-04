Члени Радбезу ООН засудили напади хуситів на судна у Червоному морі

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на першому офіційному засіданні ради у 2024 році, її члени також зажадали, щоб хусити звільнили вантажне судно "Галактика Лідер", пов'язане з ізраїльською компанією, та його команду, яке угрупування захопило 19 листопада.

Деякі члени Ради безпеки також закликали вжити заходів, щоб зупинити ракетні атаки та удари безпілотників хуситів. Але перед тим, як розпочати закриті консультації, орган не зробив жодних офіційних кроків на відкритому засіданні.

Представник США в ООН Кріс Лу заявив, що у Білому домі вважають, що ситуація досягла "переломної точки".

"Ці напади створюють серйозні наслідки для морської безпеки, міжнародного судноплавства та торгівлі, а також підривають тендітну гуманітарну ситуацію в Ємені", - сказав Лу.

За кілька годин до засідання Ради Безпеки США та 12 інших країн попередили у спільній заяві, що хусити "несуть відповідальність за наслідки", якщо напади продовжаться.

Під час засідання Ради безпеки ООН представники США, Британії та Ізраїлю звинуватили Іран у підтримці ударів хуситів.

Представник Японії Казуюкі Ямадзакі був серед тих, хто закликав вжити заходів щодо припинення атак, хоча він не уточнив, які кроки слід зробити.

"Японія вважає, що Рада Безпеки має вжити відповідних заходів для стримування додаткових загроз з боку хуситів та підтримки міжнародного миру та безпеки", - сказав він.