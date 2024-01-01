"Без вагань": у Британії попередили, що можуть ударити по хуситах для протидії їхнім нападам у Червоному морі
Міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що його країна розглядає можливість ударів по єменських повстанцях-хуситах, аби протидіяти їхнім нападам на вантажні судна у Червоному морі
Про це повідомляє The Telegraph.
"Як продемонстрував HMS Diamond (есмінець, який збив ударний безпілотник хуситів у порядку самооборони в Червоному морі - ред.) на початку цього місяця, ми готові вжити прямих дій і без вагань вживатимемо подальших дій для запобігання загрозам свободі судноплавства в Червоному морі", - сказав Шеппс.
Видання зазначає, що Велика Британія і США розробляють плани потенційних військових ударів проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені для протидії їхнім нападам на судноплавство, які спричиняють хаос на світових торговельних шляхах.
За даними видання, США та Велика Британія готують "безпрецедентну спільну заяву", яка має стати для хуситів останнім попередженням щодо нападів у Червоному морі.
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30 грудня ВМС США збили дві протикорабельні ракети, запущені єменськими хуситами в бік контейнеровоза в Червоному морі.
- 29 грудня стало відомо, що ЗС США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються.
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