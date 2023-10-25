Чоловік навчив iPhone 15 Pro автоматично замовляти каву при наближенні до кав'ярні
Тіктокер Бретт Тернер показав, на що здатна кнопка дії iPhone 15 Pro. Ця кнопка не просто допомагає виконувати рутинні завдання, а дозволяє настроювати різні функції
Про це інформують MSN та Wonderful Engineering.
Тернер особливо полюбив так звану кнопку Starbucks, яка дозволяє замовляти каву, коли він наближається до закладу, не користуючись додатком і не чекаючи в черзі.
Повідомляється, що створити й впорядкувати ці ярлики може бути непросто, але це стає зручним, коли користувач освоїться. Кнопка дії призначена не тільки для кави - вона також може бути контролером для розумного будинку, ліхтариком і брелком для Tesla.
Кнопка дії на iPhone 15 Pro стала дуже популярною останнім часом, що збільшило любов шанувальників бренду до цієї моделі. Нова кнопка приваблює користувачів, особливо любителів кави, як Бретт Тернер, навіть попри те, що проблеми з перегрівом були усунені до релізу.
Це чудовий приклад того, як інновації полегшують і поліпшують наше життя. Щоб швидше отримати кофеїн, спробуйте налаштувати кнопку дії на своєму iPhone 15 Pro як "кнопку Starbucks", коли будете поруч з кав’ярнею.
- Apple виявила низку проблем, через яку перегріваються нові iPhone 15 - серед них проблеми в програмному забезпеченні iOS 17 та роботі сторонніх програм.
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