Apple виявила проблему, через яку перегріваються нові iPhone 15

Про це пише Reuters.

Після скарг користувачів на те, що нові телефони сильно нагріваються, Apple заявила, що така проблема може виникати в перші кілька днів "після налаштування або оновлення пристрою через підвищену фонову активність".

Зазначається, що одна з проблем полягає у тому, що програми сторонніх розробників перевантажують систему.

"Інша проблема стосується деяких недавніх оновлень програм сторонніх розробників, які спричиняють перевантаження системи", - сказали в Apple та додали, що компанія працює з розробниками програм над виправленнями цих проблем.

До програм сторонніх розробників, які спричиняють проблему, належить гра Asphalt 9, соцмережа Instagram та сервіс Uber. Зазначається, що за наявними даними, Instagram вже вирішив проблему зі своїм додатком 27 вересня.

Своєю чергою Apple заявляє, що помилку в програмному забезпеченні iOS 17 буде виправлено в майбутньому оновленні. Повідомляється, що майбутнє виправлення помилок не зменшить продуктивність пристрою.

Розробники заявили, що iPhone 15 Pro і Pro Max не страждають від перегріву через дизайн, а нові титанові корпуси покращують тепловіддачу порівняно з попередніми моделями з нержавіючої сталі. Apple також заявила, що ця проблема не становить ризику для безпеки та не вплине на довгострокову роботу телефону.