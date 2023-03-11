Чоловік ніс її на руках 2,5 кілометра. У Гостомелі попрощалися із полеглою під Бахмутом Тетяною Фесенко
У Гостомелі в суботу, 11 березня попрощалися із полеглою під Бахмутом Тетяною Фесенко
Про це повідомило видання Big Kyiv.
Відомо, що Тетяна Фесенко з позивним "Мурка" загинула 5 березня на війні з російськими окупантами під Бахмутом. У жінку, яка перебувала в окопі, потрапив снаряд. У цей час її чоловік отримав контузію, проте доповз до неї й 2,5 км ніс її разом із кумами до пункту евакуації.
Зазначається, що гостомельчанка пішла на фронт захищати Україну з першого дня війни, 24 лютого. Вона добровільно воювала у розвідувальному батальйоні. Захисниці було 30 років.
Додається, що у 2014 році Тетяна познайомилася з майбутнім чоловіком, проте незабаром Володимир пішов на фронт добровольцем. Після повернення з АТО пара одружилася й у них народилася донька. Жили вони у Мостищах на Київщині, а три роки тому переїхали у столицю.
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24 лютого Тетяна та її чоловік відправили свою дитину з близькою їм людиною за кордон і дали їй нотаріальну довіреність на випадок того, якщо обидвоє загинуть, щоб вона могла законно удочерити їх 8-річну дочку.
"Я втратив свою красуню, найкращу у світі дружину та матір нашої доньки. Вона стала ангелом, який буде дивитися на мене та нашу доньку, та завжди буде поруч у наших сердечках. Я обов’язково зустрінусь з тобою, моя кохана Мурочка", – написав у соцмережі Володимир.
- 5 березня повідомлялося, що під Бахмутом, під час евакуації військових, загинула 29-річна медикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна ("Яра") Рихліцька.
- 10 березня стало відомо, що на Волині на одній із замінованих від початку повномасштабного вторгнення Росії ділянок у Ковельському районі підірвався на міні автомобіль із бійцями 100-ї бригади ТрО.
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