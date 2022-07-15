Чоловік вже п'ять місяців перебуває у полоні, мені хоча б пів хвилини почути рідну людину, - дружина захисника Зміїного

"З 24 лютого обірвався зв'язок, вранці того дня зателефонував чоловік і повідомив, що почалася війна, напала Російська Федерація. Це був дуже жахливий ранок як для мене, так і для всієї України. І десь вже з четвертої після обіду, чоловік мені вже не телефонував. Потім стало відомо, що через зруйнований маяк на острові зв'язку вже не було з прикордонниками та морськими піхотинцями, які несли службу на острові Зміїний. Спочатку з російських ЗМІ ми з родичами інших військовослужбовців дізналися, що 26 лютого хлопці зі Зміїного перебували у місті Севастополь, а далі вже нічого не знаємо", - розповіла дружина військовослужбовця.



Також Ольга зазначила, що родини захисників Зміїного зверталися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, але вони не мають дозволу та можливості відвідати полонених зі Зміїного.



"Нам дуже хотілося, аби обмін стався як найшвидше, тому що вони вже п'ятий місяць у полоні. Сподіваємося, що РФ дотримається Женевської конвенції. Хоча б півхвилини почути рідну людину за п'ять місяців, аби сказав, що з ним все добре та знав, що з його сім'єю теж все гаразд і діти здорові", - висловила сподівання Ольга Котляренко.

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