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OPINION

Чому активізувалися ольгінські боти?

Сергій Фурса
25 березня, 2023 субота
12:00
Погляд Сергій Фурса

Останнім часом пішла просто навала російських ботів. Не те щоб їх не було раніше, але зараз їх стало дуже багато

Вони приходять під кожний пост, може і під цей прийдуть, бо їх меседжі не пов’язані з тим, що написано, і просувають ці свої меседжі. Це зазвичай профілі молодих дівчат, які зазначаються як "автори цифрового контенту". Можна зауважити добру українську.

Що вони пишуть? Загальні тези такі.

У всьому винна Америка, яка, як бариги, заробляє на війні. А те, що не заробила Америка, зароблять українські чиновники, які крадуть та продають на органи воїнів, через це війна і йде. І є небезпека, що буде третя світова і ми всі помремо через цих бариг, які до того ж наркомани.

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У всьому винна Америка, яка, як бариги, заробляє на війні. А те, що не заробила Америка, зароблять українські чиновники, які крадуть та продають на органи воїнів, через це війна і йде

Тому треба швидше домовлятися (цікаво, цих ботів активували під приїзд товарища Сі чи так збіглося), тим більше що в Росії жити краще, ніж в Європі.

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Що це значить? По-перше, вони працюють. І вчаться. А, по-друге, дійсно хочуть домовитись дуже сильно і намагаються схилити суспільну думку в Україні до цього. І, напевно, такі самі боти заряджені й на інших мовах. І десь в Аргентині доброю іспанською розповідають про третю світову через конфлікт десь там у Європі через жадібну США. І там це може і зайти.

І дуже цікаво, чому така велика увага цим чорним трансплантологам. Це ж рівень дикої теорії змови. Але судячи з усього в якомусь сегменті інтернету це цвіте і пахне.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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