Чому "бавовна" у Росії - не завжди робота українських ССО
У багатьох регіонах, особливо національних, є реальний партизанський рух. Але він не дуже великий
На російських теренах все більше вибухів, підпалів, техногенних катастроф.
Чимало людей вірять, що то все ССО.
Насправді ні, і зараз я поясню, чому це добре.
По-перше, в багатьох регіонах, особливо національних, є реальний партизанський рух. Але він не дуже великий, і це не головний фактор. Просто добре, що він є.
Читайте також: У російському Енгельсі лунали вибухи: повідомили про трьох загиблих
У багатьох регіонах, особливо національних, є реальний партизанський рух. Але він не дуже великий, і це не головний фактор. Просто добре, що він є
По-друге, російські корупціонери (я вже писав: слава російській корупції! ганьба російським борцям з корупцією! завдяки корупції нам протистоїть слабший ворог) відчувають наближення "години "Х", а тому треба заховати кінці за принципом "війна все спише", найкраще підпалити чи підірвати, списавши на ССО ЗСУ.
Читайте також: Ми можемо діставати не тільки до Енгельса, а й до Москви, — генерал Маломуж
По-третє, в комерційному секторі одні гравці радо користаються моментом для знищення конкурентів під тим же соусом: хто буде шукати, коли по телебаченню сказали, що це український дрон?
Четверте, інші гравці в комерційному секторі набагато реалістичніше дивляться на перспективи й поспішають обміняти майно на страховку, а живі гроші завжди можна вивезти й виїхати з ними.
Таке було в останні роки СРСР, і зараз хвиля техногенних катастроф буде наростати, врешті перекриваючи ССО, партизанів та самопідпали, все разом узяте
Нарешті, п'яте: деградація людського капіталу призводить до нехтування технікою безпеки та до неможливості керувати складними системами (наслідок закону Ешбі). Таке було в останні роки СРСР, і зараз хвиля техногенних катастроф буде наростати, врешті перекриваючи ССО, партизанів та самопідпали, все разом узяте.
Правда, це краще, ніж якби все те було лише ССО?
Оце і є стратегія непрямих дій: кількома вдалими операціями запустити некерований процес з позитивним зворотним зв'язком (такий, що саморозкручується).
Тож палає і палатиме далі.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 41.41Продаж 42.5
- Актуальне
- Важливе