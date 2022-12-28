На російських теренах все більше вибухів, підпалів, техногенних катастроф.

Чимало людей вірять, що то все ССО.

Насправді ні, і зараз я поясню, чому це добре.

По-перше, в багатьох регіонах, особливо національних, є реальний партизанський рух. Але він не дуже великий, і це не головний фактор. Просто добре, що він є.

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У багатьох регіонах, особливо національних, є реальний партизанський рух. Але він не дуже великий, і це не головний фактор. Просто добре, що він є

По-друге, російські корупціонери (я вже писав: слава російській корупції! ганьба російським борцям з корупцією! завдяки корупції нам протистоїть слабший ворог) відчувають наближення "години "Х", а тому треба заховати кінці за принципом "війна все спише", найкраще підпалити чи підірвати, списавши на ССО ЗСУ.

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По-третє, в комерційному секторі одні гравці радо користаються моментом для знищення конкурентів під тим же соусом: хто буде шукати, коли по телебаченню сказали, що це український дрон?

Четверте, інші гравці в комерційному секторі набагато реалістичніше дивляться на перспективи й поспішають обміняти майно на страховку, а живі гроші завжди можна вивезти й виїхати з ними.

Таке було в останні роки СРСР, і зараз хвиля техногенних катастроф буде наростати, врешті перекриваючи ССО, партизанів та самопідпали, все разом узяте

Нарешті, п'яте: деградація людського капіталу призводить до нехтування технікою безпеки та до неможливості керувати складними системами (наслідок закону Ешбі). Таке було в останні роки СРСР, і зараз хвиля техногенних катастроф буде наростати, врешті перекриваючи ССО, партизанів та самопідпали, все разом узяте.

Правда, це краще, ніж якби все те було лише ССО?

Оце і є стратегія непрямих дій: кількома вдалими операціями запустити некерований процес з позитивним зворотним зв'язком (такий, що саморозкручується).

Тож палає і палатиме далі.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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