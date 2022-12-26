Ми можемо діставати не тільки до Енгельса, а й до Москви, - генерал Маломуж

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"На сьогодні наш оборонно-промисловий комплекс вже встановив лінійки з виробництва далекобійних ракетних комплексів, які б'ють до 1000 км, і саме головне, це БПЛА (безпілотний літальний апарат – ред.), які дійсно сьогодні летять і за 600 км, і за 800 км, і за 1 200 км. Ми можемо діставати не тільки до Енгельса, а й до Москви й далі. Тому, ОПК України продовжує нарощуватися цей ресурс", - підкреслив генерал армії України.



Микола Маломуж пояснив, що сьогодні визначаються стратегічні об'єкти противника, а саме бази бомбардувальників, де стоять "калібри", також інші центри з системами пуску, які націлені на нашу державу, мирне населення та енергоструктуру України, тому що це акт тероризму та геноциду, відповідно, ці об'єкти ворога для нас законні цілі.



"Були окремі факти, які ми показали по аеродромах у Криму та інших об'єктах на території РФ. Тепер дії ворога не будуть безкарні, а будуть вираховуватися центри запусків, виявлятися їхні координати й на упередження завдаватися удари. Така сама ситуація буде з запусками літаків МіГ-31 або розміщення "іскандерів" у Білорусі, які націлені на Україну, і Лукашенко про це знає, що однозначно будуть завдаватися нами удари. Зрозуміло, що по Кремлю ударів ще не буде. Однак, коли почнеться наступальна операція стратегічного рівня і режим у РФ буде хитатися, а об'єкти у Кремлі нестимуть загрозу нашій державі, то тоді може бути прийняте відповідне рішення щодо таких ударів. Але це вже буде у найвирішальніший момент, коли буде падати або здаватися кремлівський режим, то тоді може і постати питання конкретно Москви", - зауважив Маломуж.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області.

Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення.

За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним.

Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

26 грудня у російському Енгельсі лунали вибухи: повідомили про трьох загиблих

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