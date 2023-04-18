Тому я поставлю кілька майже риторичних питань, які допоможуть відділити зерно національних інтересів України від полови дріб'язковості:

- Чому рашисти вбили Героя України Олексія Вадатурського?

- З яким дисконтом продають зерно Туреччині через "зерновий коридор"?

- Скільки зерна продали з України "вчорну" за останні місяці?

З яким дисконтом продають зерно Туреччині через "зерновий коридор"? Скільки зерна продали з України "вчорну" за останні місяці?

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- Як сталося, що всі наші сусіди підняли бунт проти українського зерна?

- Скільки нових млинів чи макаронних фабрик постало в Україні після 24.02.2022?

"Намажте" ці питання на шматок улюбленого хліба.

Смачного.

Джерело

Про автора. Євген Магда, політолог

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