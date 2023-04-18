Чому наші сусіди підняли бунт проти українського зерна?
У мене немає експертизи в аграрній сфері, але я знаю, що зерно — потужний фактор впливу
Тому я поставлю кілька майже риторичних питань, які допоможуть відділити зерно національних інтересів України від полови дріб'язковості:
- Чому рашисти вбили Героя України Олексія Вадатурського?
- З яким дисконтом продають зерно Туреччині через "зерновий коридор"?
- Скільки зерна продали з України "вчорну" за останні місяці?
З яким дисконтом продають зерно Туреччині через "зерновий коридор"? Скільки зерна продали з України "вчорну" за останні місяці?
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- Як сталося, що всі наші сусіди підняли бунт проти українського зерна?
- Скільки нових млинів чи макаронних фабрик постало в Україні після 24.02.2022?
"Намажте" ці питання на шматок улюбленого хліба.
Смачного.
Про автора. Євген Магда, політолог
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