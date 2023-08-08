Чому нікого не хвилює, що робитимемо після війни з "батальйоном Монако"?
Розмірковування на тему, як залишити в Україні обмеження воєнного стану (після його відміни) на довгий період, зокрема, в частині виїзду громадян за кордон не тільки недоречні зараз, але й шкідливі
Якщо це починати сприймати, то наступним стане глибоке експертне обґрунтування "специфіки" проведення виборів, потім - "специфіки" механізмів використання фінансування відновлення України, потім - "специфіки" передачі влади, нарешті, - "специфіки" ставлення до громадян "різних сортів"… Так далеко можна зайти! Аж "за порєбрік".
Це ніколи не стане реальністю в демократичній Україні!!!
Тим більше після таких жертв за наше не минуле, а майбутнє!
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Чому хвилює саме це, а не те що робити з тією післявоєнною навалою повернення в Україну "бійців батальйону Монако", "роти Мальдіви", чи "передової групи Слинчєв Бряг". Я вже не кажу про "бригаду Кіпр". Зі всіма тими, хто повернеться неодмінно заробляти на ресурсах України під прикриттям відновлення? Що з цим робити?!
Може, на пошук відповіді на це питання треба спрямувати аналітичні ресурси, а не на несвідоме підігрування наративам Кремля?
Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США
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