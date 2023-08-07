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OPINION

Ідея заборони виїзду чоловіків за кордон після війни: шлях до Північної Кореї

Вікторія Сюмар
7 серпня, 2023 понедiлок
08:04
Погляд Вікторія Сюмар

Прочитала дискусію довкола поста Вадима Денисенка. Так от, інколи заборони працюють. Як це було з квотами, хоч це не заборона, а обмеження чужого задля простору для свого — мови, пісні, кіно, інформпродукту…

Але у випадку з забороною виїзду — це пряма заборона і вона не створює простору для розвитку. Вона створює лише простір для корупції. Бо, вибачте, але всі, хто міг, купили собі довідки ще рік тому, в червні-липні 2022 аж гай шумів, як торгівля йшла. Хтось з правоохоронців може про це не знав? Ну-ну. Заробляли, коли на фронті найважче було…

Взялися за півтора року, коли фізично нема кого мобілізувати.

Так от, треба думати не як ще раз знецінити та заборонити тим, хто чесно відслужив і був в країні в найважчі часи, а створити стимули для них не їхати, і повернутися тим, хто поїхав. Без всіх цих погроз розслідувань тощо, хоч це і видається справедливим. Це має бути національна угода примирення.

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Стимули тут — це не щось абстрактне. Це цілком конкретні речі:

- професійна контрактна армія з великими окладами. Повірте, багато захоче залишитися.

- запропонувати офіцерам серйозні посади в системі державної влади. Їх здатність керувати людьми та створювати серйозні системи (а батальйони й бригади — це окремі серйозні організми), - точно має прислужитися державі. Як і їх відчуття обовʼязку перед загиблими побратимами…

- узаконити приватні військові компанії, що могли б і на захист країни стати, і приватні детективні компанії. Непопулярний пункт, але це буде мати попит.

- організувати безплатні високопрофесійні курси програмування для ветеранів з інвалідністю. І створити максимально вигідні податкові умови для дистанційної праці в IT індустрії.

- стимулювати через держзамовлення приватні компанії, що працюють в ВПК над високотехнологічними проєктами — від дронів та оптики, до робототехніки. Це може бути серйозним джерелом експорту для повоєнної України.

- впровадити податкові канікули на певний час — рік чи три — для тих, хто повернувся та інвестував в приватний бізнес…

- якщо нам вдасться отримати кошти допомоги чи репарації, можливо, їх варто витрачати як безвідсоткові кредити для створення українських виробничих бізнесів…

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Насправді інструментів стимулу достатньо. Але вони спрацюють лише коли тут будуть бізнес умови Сінгапуру, а не Північної Кореї… Тобто, інвестклімат, а не інвестняні для обраних, незалежний суд, стабільне і ліберальне податкове законодавство та безумовна повага до приватної власності та прав людини.

В ручному керуванні ми жили, та країна звалася СРСР. Ми досі з нею боремося не для того, щоб творити її привида…

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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