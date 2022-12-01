Шановна пані Урсула фон дер Ляйєн, звичайно, обмовилась в оцінці безповоротних втрат українських військових. Але вона права в головному — втрати українського народу жахливо високі, і тому ми потребуємо ще більшої підтримки демократичних країн, і ми самі маємо планувати свої дії так, щоб скорочувати втрати

По-перше, у своїй промові фон дер Ляйєн дослівно сказала, що Україна втратила понад 100 тисяч офіцерів. Звичайно, це неможливо.

По-друге, якби безповоротні втрати загиблими були б дійсно 100 тисяч військових загалом, то санітарні втрати — тобто поранені, мали б бути як мінімум утричі більші, тобто понад 400 тисяч. Це штатна чисельність приблизно 100 бригад. Тобто значно більше, ніж Україна взагалі розгорнула у бойовому складі. Тому такі цифри не відповідають взагалі реальному стану.

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По-третє, джерела таких цифр зрозумілі. Цифри відповідають оцінці, яку озвучив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі 10 листопада, який заявив, що військові РФ та України зазнали однакових втрат на рівні близько 100 тисяч з кожної сторони. Така цифра у 100 тисяч загальних втрат, думаю, може бути близькою до реальності, адже ми знаємо, наскільки точну інформацію мають США про хід війни. А цифра щодо загибелі мирних мешканців дана з урахуванням оцінок ООН, які визначають втрати цивільних загиблими та пораненими у 17 тисяч осіб. Тож і тут джерело відоме.

Така цифра у 100 тисяч загальних втрат, думаю, може бути близькою до реальності, адже ми знаємо, наскільки точну інформацію мають США про хід війни

Для нас важливо бачити головне — пані фон дер Ляйєн робить все можливе, щоб допомогти Україні.

І нам потрібна комплексна стратегія, яким чином ми можемо скоротити втрати у війні.

У нас багато говорять, що людей треба берегти, але як їх берегти на війні, яка є суцільною небезпекою?

А це має бути те, що залежить від нас самих. Управління, просування командирів-лідерів, сержантів та офіцерів, нова якісна інтенсивна підготовка, відновлення резервів, нова тактика, нова організація бойового застосування, нова організаційно-штатна структура, нові принципи організації ротації та відновлення боєздатності, розвідка та аналіз дій противника, які миттєво видаються на кожен КСП, вдосконалення застосування та оснащення тактичної медицини, післяопераційний аналіз дій українських військ. для самокритики та самовдосконалення.

Берегти людей на війні — значить робити сили оборони більш боєздатними ніж противник. Щоб перемагати шляхом якості, бо снарядів у нас більше, ніж у противника, ще тривалий час не буде

Берегти людей на війні — значить робити сили оборони більш боєздатними ніж противник. Щоб перемагати шляхом якості, бо снарядів у нас більше, ніж у противника, ще тривалий час не буде.

Берегти людей — це не значить заховати їх від ризиків, це значить робити їх краще керованими, організованими, підготовленими та тактично вправними за ворога.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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