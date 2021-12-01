"Чому презЕдент бреше українському народу": "Європейська Солідарність" у Раді показала Зеленському плакати про "вагнергейт" і тисячі померлих від ковіду
Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" під час виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді нагадали йому про ті запитання, які, на їхню думку, непокоять українське суспільство
У "Європейській солідарності" під час акції в Раді заявили про переслідування журналістів та опозиції, критичну нестачу вугілля, про смерті тисяч українців від ковіду, про постійну брехню, а також про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера і про загибель морпіха Ярослава Журавля, пише пресслужба партії.
Володимир Зеленський виступав у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. У посланні викладається позиція глави держави з основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики або інформація про важливі рішення, прийняті ним відповідно до конституційних повноважень.
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