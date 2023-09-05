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Чому Резніков був поганим міністром

Сергій Марченко
5 вересня, 2023 вiвторок
14:38
Погляд Сергій Марченко

Основна функція міністра оборони — забезпечення армії. Міноборони не було готове до війни

Загальна мобілізація виявилася настільки неочікуваною для Резнікова, що на складах МО не було елементарного: одягу, взуття, броніків, шоломів, аптечок. 

Пройшло півтора року після вторгнення, але ми досі купуємо для ЗСУ машини, дрони, тепловізори, приціли, засоби РЕБ. Досі контракти укладаються не з виробниками, а з дивними посередниками, якими володіють родичі депутатів правлячої партії. Тобто, МО продовжує факапити свою функцію забезпечення армії. 

Страшно уявити, скільки волонтери переплатили за це все, купуючи малими партіями і конкуруючи один з одним, підвищуючи ціни. 

МО, плануючи на роки вперед, могло б укладати великі контракти з виробниками напряму і економити мільярди доларів. Але ніт. Ми продовжуємо купувати дрони і машини поштучно, а на нашій війні наживається маса посередників. Українці, вишкрібаючи останні гроші, кормлять цілу мережу дрібних спекулянтів. 

Найкраще, що вдавалося Резнікову на посту міністра — це робити красіві фоточки і давати інтервʼю. 

Тому особисто я радий, що цього імітатора бурхливої діяльності нарешті турнули з МО разом з його хамовитим радником. До речі, цікаво, хто порадив Резнікову судитися з журналістами? Бо, схоже, це стало останньою краплею, яка переконала Зеленського звільнити міністра Краси і Піару. 

А тим, хто переживав, що Резнікова не можна знімати, бо буде гірше, скажу, що гірше не стало. Умеров — гідна кандидатура. Апаратно він виглядає набагато сильнішим і має суттєву політичну вагу. 

Переконаний, з новим міністром МО стане працювати краще: більш прогнозовано, більш відкрито для суспільства, більш професійно. Бажаю панові Умерову успіхів і докласти всіх зусиль, щоб звільнити рідну землю з окупації. 

Джерело

Про автора. Сергій Марченко, засновник рекрутингової компанії Borsch

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