СБУ саботує перевірку суддів ВС на російське громадянство.

Вже чотири місяці пройшло з клопотання голови Верховного Суду Всеволода Князєва до Служби безпеки України перевірити його суддів на наявність російського громадянства після того, як таке виявили в уже екссудді ВС Богдана Львова.

Три місяці тому СБУ написала, що не виявила російського громадянства у самого Князєва... і на тому все. Тоді ми порахували, що якщо перевіряти одного суддю в місяць, то перевірка суддів ВС закінчиться у 2038 році, а всіх суддів в Україні — у 2397-му.

Три місяці тому СБУ написала, що не виявила російського громадянства у самого Князєва... і на тому все. Тоді ми порахували, що якщо перевіряти одного суддю в місяць, то перевірка суддів ВС закінчиться у 2038 році, а всіх суддів в Україні — у 2397-му

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Зараз, три місяці потому, невідомо про жодного іншого суддю ВС, якого б СБУ не перевірила додатково (хоча про Князєва вони звітували публічно). І строки можна було б рахувати ще більш абсурдні. До 2086 року тільки ВС, наприклад.

Але і це було б занадто оптимістично.

Бо з відповіді СБУ на запит Фундації DEJURE виглядає, що завершать перевірку всіх суддів ВС вони приблизно ніколи.

Адже перевірку суддів ВС на наявність російського громадянства вони здійснюють не за якимось планом чи графіком, а "на постійній основі". Ну тобто приблизно так, як здійснювали, коли пропустили до ВС сертифікованого руского Львова.

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Якщо сказати: "Ми перевірили суддів ВС, там рускіх нема", то знову буде дуже неприємно, коли такі паспорти знайдуть журналісти

Звісно, це дуже зручно. Бо якщо сказати: "Ми перевірили суддів ВС, там рускіх нема", то знову буде дуже неприємно, коли такі паспорти знайдуть журналісти. А якщо "спалити" і звільнити всіх рускіх всередині ВС одним махом, то як тоді забезпечувати ухвалення "потрібних" рішень?

І не те, щоб мені приємно було підозрювати Службу безпеки моєї країни прямо посеред війни в такому.

Але я не можу знайти іншої причини чому після такого скандалу не можна чітко сказати суспільству "не переживайте, ми перевірили — в найвищій інстанції іменем України вашими долями розпоряджаються не вороги".

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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