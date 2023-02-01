У коментарі виданню Politico прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що уряд готовий переглянути нещодавно ухвалений закон про "реформу" КСУ: "Ми проводимо консультації з Європейською Комісією, щоб усі надані висновки були враховані в тексті".

І ще сказав, що зміни можуть внести вже цього тижня, перед самітом Україна-ЄС.

Те, що вже прем'єр анонсував зміни — добре.

Значить, найбільш імовірно, їх таки внесуть у текст. І реформу КСУ, а з нею і євроінтеграцію, може бути врятовано. Все залежить від тих змін, які збираються внести — уважно слідкуємо.

А от від того, скільки ми втратили часу, зусиль і довіри до себе поки вчергове ходили по тих самих граблях під час повномасштабної війни — просто зриває дах.

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Від того, скільки ми втратили часу, зусиль і довіри до себе поки вчергове ходили по тих самих граблях під час повномасштабної війни — просто зриває дах

Наприклад, деякі представники ОП ще кілька днів тому цілком серйозно розповідали нашим найближчим міжнародним партнерам, що зміни до закону внести неможливо, бо вони займуть рік (!).

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І тут виходить прем'єр і каже — та нічо, наступного тижня все внесем.

P.S. Те, що деякі високопоставлені парламентарі ходять і знов носять в медіа кремлівські наративи про "зовнішнє управління" - це взагалі за межею.

Шановні, зупиніться. Нагадаю, ми все ще в стані повномасштабної війни. І якби не наші міжнародні партнери — все б зараз було набагато, набагато гірше.

Ну, і в ЄС нас силою ніхто не тягне, нагадаю. І будемо ми там чи ні, залежить насамперед від того, наскільки ми зможемо привести те, що відбувається з нашими судами, до якогось пристойного рівня.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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