Президент підписав скандальний закон про посилення покарання для військових.

Цікаво, що з точки зору Конституції закону-то більше й нема, бо пройшли строки його і підписання, і накладення вето.

І це 100% підстава для звернення до Конституційного Суду, який уже раніше визнавав закони неконституційними з процедурних (але інших) підстав.

А от як КСУ подивиться саме на цей кейс (якщо буде звернення), і яку практику сформує, — прямо залежить від того, хто буде його суддями.

Якщо незалежні професіонали, як цього вимагає здоровий глузд і Конституція, — то вони ухвалять справедливе рішення і захистять правда людей. В цьому випадку — військовослужбовців, в інших — мільйонів інших. Якщо ж це будуть політично залежні фігури, — то все буде як в Угорщині, Білорусі, чи, прости господи, РФ.

Читайте також: Судді в Україні не готові до демократії

Якщо незалежні професіонали, як цього вимагає здоровий глузд і Конституція, — то вони ухвалять справедливе рішення і захистять правда людей. В цьому випадку — військовослужбовців, в інших — мільйонів інших. Якщо ж це будуть політично залежні фігури, — то все буде як в Угорщині, Білорусі, чи, прости господи, РФ

А кейсів, крім цього, ще ого-го — від медичної реформи до Антикорупційного суду, і від судової до ринку землі. І це тільки те, що вже на розгляді. Попереду ще вступ до ЄС, НАТО, реінтеграція територій і багато іншого, не кажучи вже про дострокові вибори. І по кожній справі потрібно боронити людей і Конституцію.

Нагадаю, вже понад місяць пройшло з оприлюднення позиції ЄС, що зміни до закону про Конституційний Суд необхідні. Останню ЄС вже кілька разів повторив, наголосивши, що від цього прямо залежить рух до ЄС.

Читайте також: Судова мафія намагається зірвати судову реформу та євроінтеграцію України, — юрист Жернаков

В нас буде або правова спроможна держава-член ЄС, де захищені права військових і цивільних, або навпаки

Але влада вдає, що все окей і все саме собою розсмокчеться. Профільна віцепрем'єрка Стефанішина фактично ігнорує позицію ЄС, а парламент і рада суддів уже наперебій пішли призначати підконтрольних членів комісії.

Але так не буде. Не розсмокчеться.

В нас буде або правова спроможна держава-член ЄС, де захищені права військових і цивільних, або навпаки.

Третього не дано.