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Чому українці - суперунікальна нація

Анатолій Амелін
20 березня, 2023 понедiлок
12:03
Погляд Анатолій Амелін

Українці — мережева нація, такий собі "соціальний блокчейн". Другого такого прикладу не знаю

Українці – суперунікальна нація!

Дивіться самі.

Поки Світ поступово звалюється у хаос – пандемії, війни, природні катаклізми... Нам обіцяють посухи, повені, цінами та нові землетруси...

Українці водночас — нація, яка вже останні 400 років виживає, успішно переборює хаос — війни, імперії та їх розвал, понад 140 спроб стерти нашу мову та голодомор...

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Українці водночас — нація, яка вже останні 400 років виживає, успішно переборює хаос — війни, імперії та їх розвал, понад 140 спроб стерти нашу мову та голодомор...

А причина – наші унікальні якості, які є тільки у нас.

1. Свобода як цінність та прагнення до неї

Нас неможливо її позбавити, будь-яка спроба зробити це породжує всередині нас ураган!

Це наш генетичний код!

2. Самоорганізація та мережоцентричність (без керівної "руки партії")

Приклади – Майдани, волонтерські рухи – сотні мільйонів доларів, які ми збираємо (не домовляючись) на допомогу нашим воїнам (включаючи купівлю бойових дронів, супутників та тисяч авто), та постраждалим...

Українці — мережева нація, такий собі "соціальний блокчейн". Другого такого прикладу не знаю

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Українці — мережева нація, такий собі "соціальний блокчейн". Другого такого прикладу не знаю.

3. Сміливість

Кілометрові колони ворожих танків зупинили прості українці.

Я пам'ятаю черги до військкоматів та черги за роздачею зброї.

У європейців, за статистикою, зі зброєю готові захищати свою країну 30%-40%.

В українців понад 50%-80%.

І це розуміючи, що від конкретного ворога т.зв. 2-у армію світу, а не від абстрактного супротивника...

4. Пристосовність та креатив

Які лише рішення наші прості українці знаходять на фронті. Облаштування окопів, використання дронів, створення систем зв'язку.

А наша загальна підготовка до блекаутів? Я не знаю жодної людини, яка не мала плану "б" і навіть "в")).

Ми унікальні й у цьому наша сила та гарантія нашого успішного квітучого майбутнього!

Але спершу переможемо!

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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