Українці – суперунікальна нація!

Дивіться самі.

Поки Світ поступово звалюється у хаос – пандемії, війни, природні катаклізми... Нам обіцяють посухи, повені, цінами та нові землетруси...

Українці водночас — нація, яка вже останні 400 років виживає, успішно переборює хаос — війни, імперії та їх розвал, понад 140 спроб стерти нашу мову та голодомор...

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Українці водночас — нація, яка вже останні 400 років виживає, успішно переборює хаос — війни, імперії та їх розвал, понад 140 спроб стерти нашу мову та голодомор...

А причина – наші унікальні якості, які є тільки у нас.

1. Свобода як цінність та прагнення до неї

Нас неможливо її позбавити, будь-яка спроба зробити це породжує всередині нас ураган!

Це наш генетичний код!

2. Самоорганізація та мережоцентричність (без керівної "руки партії")

Приклади – Майдани, волонтерські рухи – сотні мільйонів доларів, які ми збираємо (не домовляючись) на допомогу нашим воїнам (включаючи купівлю бойових дронів, супутників та тисяч авто), та постраждалим...

Українці — мережева нація, такий собі "соціальний блокчейн". Другого такого прикладу не знаю

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Українці — мережева нація, такий собі "соціальний блокчейн". Другого такого прикладу не знаю.

3. Сміливість

Кілометрові колони ворожих танків зупинили прості українці.

Я пам'ятаю черги до військкоматів та черги за роздачею зброї.

У європейців, за статистикою, зі зброєю готові захищати свою країну 30%-40%.

В українців понад 50%-80%.

І це розуміючи, що від конкретного ворога т.зв. 2-у армію світу, а не від абстрактного супротивника...

4. Пристосовність та креатив

Які лише рішення наші прості українці знаходять на фронті. Облаштування окопів, використання дронів, створення систем зв'язку.

А наша загальна підготовка до блекаутів? Я не знаю жодної людини, яка не мала плану "б" і навіть "в")).

Ми унікальні й у цьому наша сила та гарантія нашого успішного квітучого майбутнього!

Але спершу переможемо!

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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