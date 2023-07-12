Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Чому законопроєкт про канабіс треба перейменувати
OPINION

Чому законопроєкт про канабіс треба перейменувати

Микола Княжицький
12 липня, 2023 середа
12:19
Погляд Микола Княжицький

Отже, про медичний канабіс. Висловлюю власну позицію, а не позицію фракції, яка ще буде обговорюватися

Особисто я за дозвіл використання канабісу у медичних цілях. Якщо ми дозволяємо його використовувати, то логічно дозволити й виробництво. Це підійматиме нашу економіку, а не іноземну. Втім урядовий проєкт про інше. За цей проєкт ведеться широка адвокаційна і пропагандистська кампанія. Обговорюється ідея дозволу, але не текст закону. Ось мій аналіз самого закону. Готовий до дискусії та обговорення. Буду вдячний за ваші думки.

*7457 (легалізація канабісу)*

Насправді законопроєкт "не стільки про легалізацію, скільки про вирощування*.

Для "легалізації" в тому сенсі, як про це кажуть в медіа, дійсно достатньо прийняття постанови КМУ. Зараз канабіс в Переліку I, де перераховані наркотичні речовини, обіг яких заборонений. Для легалізації треба уряду перенести канабіс в Перелік II, де речовини з обмеженим обігом.

Натомість законопроєкт пропонує запровадити в межах переліку І новий "список №4" (зараз їх 3) суто під канабіс. Тобто "канабіс залишається забороненим", але під нього створюється нове регулювання. Ним передбачається, що наркотичні засоби з цього списку можуть (а) культивуватись, використовуватись (б) в експертній діяльності та (в) науковій діяльності.

Але що примітно, *у медичній практиці його так і не дозволили*. Нова редакція статті 21 каже про можливість використання препаратів на основі наркотичних засобів з таблиць II, III та IV. Оскільки канабіс залишили в таблиці І, то, відповідно, це випадає з-під дозволених способів. При чому якщо зараз КМУ може легалізувати канабіс перенісши його до таблиці II самостійно власною постановою, то законопроєкт вже то не допускає — він імперативно встановлює що канабіс має бути в таблиці І, але в новому списку №4. Перенести в інші списки вже неможливо без зміни закону.

Іншими словами,*законопроєкт все-таки правильно називати не "про легалізацію застосування", а про "легалізацію вирощування".*

І в принципі законопроєкт точно треба буде істотно переписати. Яскравим підтвердженням тому є висновок профільного комітету. В ньому, крім того, що законопроєкт перероблений приблизно на половину, так ще й деякі речі просто тезисно виписані, що саме слід додати до законопроєкту при підготовці до другого читання. Тобто вони навіть в процесі переписування, яке вони почали на комітеті, не змогли виписати важливі блоки.

Теоретично, якщо рішення про дозвіл вирощування буде прийняте, це має одночасно супроводжуватись запровадженням зміною системи контролю. Наприклад, можна обрати систему контролю, аналогічну для інших видів гуманістично складної продукції типу спирту або тютюну. Запровадити вимоги до систем відеоспостереження, контролю за обсягами вирощування та проходженням продукції на всіх етапах від вирощування до упаковочної лінії. Можна встановити пункти державного контролю в місцях вирощування (вони ліцензуються) та переробки, де постійно перебуватимуть інспектори. Системи штрих-кодів які дозволятимуть відстежити долю кожної партії сировини на шляху від поля до кінцевого споживача. Сертифікація виробничих приміщень, складів, перевізників тощо.

Іншими словами, по-перше, законопроєкт варто чесно називати не "про легалізацію медичного використання", а "про легалізацію вирощування". Адже публічна медійна кампанія поширюється лише про знеболювальні препарати, тоді як закон про них нічого не каже, і навіть ускладнює їх використання. По-друге, якщо ми дозволяємо культивування (вирощування) коноплі, то треба одночасно з цим змінити підходи до ліцензування, нагляду і контролю зробивши їх більш жорсткими та зменшивши ризики вирощування коноплі поза квотами та виготовлення наркотиків на "офіційних" промислових об'єктах.

Джерело

Про автора: Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Здоров'я
Україна
Верховна Рада
політика
Микола Княжицький
Читайте також:
Нічна атака на Київ 13 липня
13 липня, 2023 четвер
Нічна атака на Україну: у Києві та на Миколаївщині пошкодження від падіння уламків, є загиблий і постраждалі
Валерій Маркус
12 липня, 2023 середа
Головний сержант "Маґури" Маркус подав рапорт на звільнення з посади. Командир бригади закликав відкинути конфлікти
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
12 липня, 2023 середа
Німеччина заявила про нову знахідку при розслідуванні вибухів на "Північних потоках"
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.7
    Купівля 36.7
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.67
    Продаж 41.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
13 липня
12:18
СБУ викрила колаборантку з Куп'янська
У Куп'янську СБУ затримала чиновницю-колаборантку, яка очолювала "управління фінансів" окупантів
12:17
українські полонені
РПЦ знову готує незаконну передачу українських полонених до Угорщини, - ЗМІ
12:13
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "калібрів" напоготові
12:04
OPINION
Олексій Мустафін
Піррів провал?
11:53
Google Bard
В Україні запрацював чатбот від Google на основі ШІ
11:42
Ексклюзив
Довженко-Центр
Поки що нема відчуття тріумфу: керівниця Музею кіно про рішення суду щодо реорганізації Довженко-Центру
11:21
командир 58 армії рф Іван Попов
У РФ відсторонили командира 58 армії Попова - нібито за доповідь про реальні проблеми Росії на фронті
11:18
посівна аграрії
USAID АГРО надасть українським фермерам міндобрива для осінньої посівної
11:16
Окупанти ізолювали селище Пришиб на Запоріжжі, росгвардійці шукають коригувальників, – мер Мелітополя
11:16
Новини компаній
Швидше б вересень: світ чекає на презентацію iPhone 15
11:04
Партнерський матеріал
Кейс Крайстчерча: зруйноване землетрусом місто, долю якого віддали в руки місцевих мешканців
10:57
Джо Байден
Білий дім продовжив санкції проти Росії та Ірану через неправомірні затримання американців
10:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 13 липня: євро трохи здорожчав
10:36
кадирівці
Розвідка Британії пояснила, якої тактики дотримувалися кадировці під Мар'їнкою
10:27
Огляд
міжнародний огляд
Байден готує НАТО до тривалого конфлікту з РФ, а Балтійське море стає озером Альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 липня
10:15
обстріл Запоріжжя
За добу російська армія атакувала 12 регіонів України: щонайменше 13 постраждалих та 2 загиблих
10:10
Олексій Данілов
"Важливо, що країни-володарі ядерної зброї надаватимуть допомогу": Данілов про гарантії безпеки G7 для України
10:04
Ексклюзив
Ворог знизив активність на Горлівському напрямку, - боєць ЗСУ
10:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Україна має підстави критикувати НАТО
09:56
Еммануель Макрон
Макрону відправили лист із людським пальцем всередині, - ЗМІ
09:23
Інфографіка
втрати рф
РФ втратила 510 солдатів, 26 БПЛА та 9 бойових бронемашин за добу, - Генштаб ЗСУ
09:20
ЗСУ
ЗСУ просуваються на Бахмутському та Запорізькому напрямках, РФ застосовує резерви й переміщує війська, – Генштаб
08:58
Ексклюзив
У Маріуполі та районі зросла кількість російських військових, - Андрющенко
08:57
Оновлено
Нічна атака на Київ 13 липня
Нічна атака на Україну: у Києві та на Миколаївщині пошкодження від падіння уламків, є загиблий і постраждалі
08:56
кадирівці
Українські сили вдарили по казармі кадировців у Маріуполі, - Андрющенко
08:46
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Кількість постраждалих внаслідок вибуху у Запоріжжі 12 липня зросла до 20
08:23
ракета
Сили ППО за ніч збили усі повітряні цілі ворога: 20 ударних дронів та 2 "калібри"
08:16
Борис Джонсон
"Провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років": Джонсон застеріг США від "втоми від України"
08:16
Інфографіка
Далекобійні ракети SCALP
Далекобійні ракети SCALP: технічні характеристики і як вони допоможуть Україні на фронті
08:04
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Гарантії безпеки чи Будапешт 2.0?
07:55
плезіозавр "Нессі"
На аукціон у Нью-Йорку виставили рештки доісторичної морської рептилії
07:37
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Росія розглядатиме передачу Україні F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері
07:24
Естонія
Естонія підтримала надання американських касетних боєприпасів Україні
07:00
Анонс
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна - Вондроушова: де та коли дивитись історичний матч українки у півфіналі Вімблдону
06:54
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету
06:30
Ужгород Школа юного археолога
У Перу археологи виявили 3000-річний "прохід кондора" на місці храму
06:13
Китай та росія
Росія відправила Китаю обладнання для будівництва АЕС
06:00
Саміт НАТО, країни G7
Саміт НАТО підкреслив поразку Росії в одній з головних її цілей війни в Україні, - ISW
05:16
Південна Корея братиме участь у трастовому фонді НАТО для допомоги Україні
04:48
Ганна Маляр
У Міноборони повідомили про просування біля Бахмута та успіхи на південному напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV