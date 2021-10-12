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Чорна п’ятниця 2021 в Україні: що, де, коли
Наближається Чорна п’ятниця — день, з якого починається традиційний сезон святкових розпродажів. Продавці готуються до напливу відвідувачів, а покупці розраховують на цікаві акції та запаморочливі знижки
В епоху цифрової революції все більше людей замість звичайних магазинів віддають перевагу інтернет-майданчикам — свободі від натовпу й черг, можливості спокійно подивитися весь асортимент і часу зорієнтуватися в кавалькаді строкатих пропозицій. Що відомі онлайн-гіганти підготували для українців 2021 року?
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Період знижок: з 15.11.2021 до 26.11.2021 включно.
Неважливо, чи плануєте ви заглянути в просторий бутик або залишитися вдома перед екраном комп’ютера, головна порада — визначтеся з бюджетом і складіть чіткий список в його межах. Це допоможе не втрачати голову, коли на очі потраплять десятки акційних пропозицій, і слідувати готовій траєкторії. Відвідуючи офлайн-магазини, беріть із собою тільки ті гроші, які можете витратити без ризику пробити в бюджеті неосяжну діру. Заздалегідь моніторте ціни в магазинах, які вас зацікавили, щоб в Чорну п’ятницю відразу розуміти, хто більше всіх розщедрився на знижки й у кого вони реальні. Вдалих і вигідних придбань!
Чорна п’ятниця на COMFY.UA
Популярний магазин побутової техніки та електроніки готує знижки до -50 %. Щоб нічого не пропустити, підписуйтеся на новини. Вас чекають понад 8 000 "гарячих" позицій: холодильники, пральні машини, телевізори, ноутбуки, смартфони, пилососи, міксери, блендери, смарт-годинники та багато іншого. У межах розпродажу вартість доставки до відділення Нової пошти становить 1 гривню. За умови замовлення за адресою працівники магазину піднімають товар на поверх і заносять у квартиру.
Період знижок: з 26.11.2021 до 30.11.2021 включно.
Чорна п’ятниця на EVA.UA
Беззаперечна перевага магазину — фантастично величезний вибір. На https://eva.ua/ в Чорну п’ятницю очікуються знижки на декоративну та доглядальну косметику, парфумерію, товари для дітей, засоби для манікюру та педикюру, товари для майстрів, професійні засоби світових брендів, побутову хімію, посуд, БАДи. Спеціальні пропозиції будуть і для чоловіків. Чоловічі доглядальні продукти повільно, але впевнено займають позиції на ринку, так що тоніком для обличчя, кремом або навіть лаком для нігтів уже мало кого здивуєш. Для поціновувачів корейської косметики — бестселери для мейкапу та догляду. В особистому кабінеті сайту доступний список бажань: можете заздалегідь додати в нього товари, щоб не забути про них в "момент ікс".
Період знижок: з 16.11.2021 до 29.11.2021 включно.
Чорна п’ятниця на KASTA.UA
Понад 300 світових брендів, 1 000 000 акційних товарів і знижки до -90% — Каста замахнулася на справжній "чорний" шопінг. Мода циклічна, і якщо вам не вдалося купити дорогу сукню з нової колекції, сезон розпродажів — чудова можливість дешево поповнити гардероб якісними речами: куртками й пальто Columbia, Reima і The North Face, яскравими "луками" Mango, H & M і Oodji, черевиками та кросівками Nike, UGG Australia, Timberland. Окрім одягу та взуття, ви знайдете на Касті аксесуари, товари для дому та інтер’єру, спортінвентар, дитячі іграшки та багато інших корисних і просто приємних дрібниць. У межах акції для клієнтів із підпискою на безкоштовну доставку Kasta Black за оплати картою Visa передбачений кешбек 15 %.
Період знижок: з 15.11.2021 до 26.11.2021 включно.
Як підготуватися до Чорної п’ятниці
Неважливо, чи плануєте ви заглянути в просторий бутик або залишитися вдома перед екраном комп’ютера, головна порада — визначтеся з бюджетом і складіть чіткий список в його межах. Це допоможе не втрачати голову, коли на очі потраплять десятки акційних пропозицій, і слідувати готовій траєкторії. Відвідуючи офлайн-магазини, беріть із собою тільки ті гроші, які можете витратити без ризику пробити в бюджеті неосяжну діру. Заздалегідь моніторте ціни в магазинах, які вас зацікавили, щоб в Чорну п’ятницю відразу розуміти, хто більше всіх розщедрився на знижки й у кого вони реальні. Вдалих і вигідних придбань!
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