Чорна п'ятниця 2023 — гряде щось грандіозне!

А щоб жоден покупець не проґавив можливість оновити побутову техніку, електроніку та багато чого іншого за найвигіднішими цінами, "Дика П'ятниця" триватиме не 24 години, а цілий тиждень — із 20 по 26 листопада.

Полювання на мільйон — для справжніх хижаків

У Чорній п'ятниці 2023 в АЛЛО візьмуть участь понад 1 млн товарів з усіх категорій, а знижки сягнуть 70%. Такі вигідні пропозиції бувають тільки раз на рік.

Насамперед Чорна п'ятниця 2023 торкнеться найбільш зажаданих категорій:

Акумулятори, павербанки, бензогенератори та інші корисні товари, які стануть у пригоді в складних умовах.

Найширший асортимент електроніки: смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, навушники, розумні годинники;

Побутова техніка для дому: холодильники, пилотяги, пральні машини, мікрохвильові печі, кавомашини.

Це реальний шанс запастися технікою, яка дасть змогу комфортно пережити зиму та можливі перебої з електрикою.

Також зі знижками буде представлено:

модний одяг і стильне взуття для всієї родини;

товари для спорту, туризму та активного відпочинку;

косметика, парфумерія, товари для краси та здоров'я;

товари для дітей будь-якого віку;

іграшки та все необхідне для домашніх улюбленців.

У "дикому розпродажі" візьмуть участь найвідоміші бренди електроніки та побутової техніки: Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei, Honor, Sony, Philips, Bosch, Miele, LG, Lenovo.

Одним словом, у Чорну п'ятницю в АЛЛО можна буде знайти все, що давно хотілося купити для себе, близьких, дому та хобі.

Усе для захоплення максимальних знижок

Чорна п'ятниця — це ще й чудова можливість придбати все необхідне на виплат або в кредит. АЛЛО пропонує гнучкі умови без переплат і початкового внеску.

Для постійних клієнтів діє програма лояльності АЛЛО Гроші. Накопиченими бонусами можна повністю або частково оплатити покупку. Також у Чорну п'ятницю можна буде розплатитися готівкою, карткою, через Google Pay та Apple Pay.

Аби не пропустити старт розпродажу, рекомендується заздалегідь визначитися з товарами та відстежувати ціни на цікаві моделі. Також корисно зареєструватися на сайті АЛЛО, щоб першими отримувати повідомлення про початок Чорної п'ятниці. І хоча акція триватиме тиждень, не варто відкладати покупки, які цікавлять, на останній день — найбільш вигідні пропозиції швидко розбирають.

Доставлення по всій Україні

Замовлення доставляють в усі міста України кур'єрськими службами та в пункти видачі АЛЛО. Виняток — тимчасово окуповані території. Також можна забрати інтернет-замовлення в будь-якому магазині мережі по всій Україні.

Купуйте все необхідне зі знижкою до 70% у Чорну п'ятницю 2023 в АЛЛО! Не пропустіть шанс зловити якомога більше "здобичі"!