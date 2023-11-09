Чорна п'ятниця у "Фокстроті" – знижки на все до 70%

Незалежно від позиції інтернет-магазин "Фокстрот" пропонує своїм клієнтам великий асортимент товарів на вибір, включаючи як дрібну та велику побутову техніку, так і комп'ютери, ноутбуки, смартфони та багато іншого.

Знижки найчастіше залучають навіть тих, хто скептично ставиться до акційних пропозицій. З пропонованими варіантами можна ознайомитися тут https://www.foxtrot.com.ua/uk/actions/black_friday, де є список пропозицій, умови та особливості покупки, а також враховуються переваги інтернет-магазину. Важливо все-таки визначити список покупок і бюджет на них, аби не було надмірних витрат.

Особливості проведення Чорної п'ятниці

У 2023 році свято припадає на 24 листопада. Багато магазинів пропонують знижки заздалегідь ще за один тиждень або формують окремий розділ із товарами по акції. Триватиме Чорна п'ятниця 3 дні, а першого робочого дня тижня починається наступне свято – Кіберпонеділок, де робиться акцент на знижки на товари з категорії електроніки.

Оскільки нема потреби кудись поспішати й вирушати до реальних магазинів, кожен товар можна детально проаналізувати в інтернет-магазині, вивчити параметри та зовнішній вигляд за фотографіями. Гарантійні зобов'язання від виробника залишаються, і акція на це не впливає.

Що купити в Чорну п'ятницю?

Акція є чудовим способом оновити дрібну електроніку. Серед основних категорій можна назвати:

Планшети. Запропоновано як бюджетні та середні моделі, так і професійні пристрої iPad для складних завдань; Смартфони. Бюджетні, середні, преміальні та моделі флагман, представлені з детальним описом та характеристиками; Ноутбуки. Моделі для роботи, розваг, ігор, перегляду фільмів і серфінгу в інтернеті; Павербанки. Відмінний спосіб завжди залишатися на зв'язку завдяки зарядженому телефону або планшету.

Також є велика кількість розумних годинників, дрібної побутової техніки, товарів для дітей, будинку тощо.

Покупки у магазині "Фокстрот"

Продуманий інтерфейс і зручна навігація створюють відмінні умови для аналізу асортименту та оформлення покупки. Якщо виникають питання про товари або акції, можна скористатися підтримкою та уточнити всю інформацію. Попри акцію програми з оформлення кредитів продовжують діяти.